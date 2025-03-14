2019 yılında tanıştığımız RPG oyunu Disco Elysium'un mobil sürümü duyuruldu. Bu yaz yayımlanması planlanan yeni oyun, sadece Android ekosisteminde bulunacak. Peki mobil oyun, neler sunacak?

2019 yılından beri hayatımızın içerisinde olan ve pek çok oyuncunun hâlâ severek oynadığı Disco Elysium ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, popüler RPG'nin mobil sürümünü resmen duyurdu.

Ancak bu oyun, sadece Android ekosistemine gelecek. iPhone sahipleri, telefonlarından Disco Elysium oynayamayacaklar.

İşte Disco Elysium'un Android sürümü için yayımlanan ilk fragman:

Yukarıdaki fragmanda da görebileceğiniz üzere Disco Elysium'un Android sürümü, daha çok görsel kitap uygulamalarına benzeyecek gibi duruyor. İlerleyen süreçte oyunun neler sunacağını daha kapsamlı bir şekilde öğreneceğimizi düşünüyoruz.

Yapılan açıklamaya göre Disco Elysium'un Android sürümü, oynaması ücretsiz olacak. Ancak bu durum, sadece ilk iki bölüm için geçerli. Oyuna devam etmek isteyen oyunseverler, tek seferlik bir ödeme yapacaklar. Bu ödeme ile hem hikâyenin tamamı açılacak hem de oyundaki reklamlar kalkacak. Son olarak; oyunun 2025 yazında piyasaya sürülmesinin planlandığını da söyleyelim.