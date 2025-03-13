Eylül ayında piyasaya sürülen tamamen ücretsiz, aynı anda iki bedeni kontrol ettiğiniz nişancı oyunu Spectre Divide'ın kapanacağı açıklandı. Ayrıca oyunu geliştiren şirket de kapanıyor.

Mountaintop Studios imzası taşıyan tamamen ücretsiz 3v3 nişancı oyunu Spectre Divide, geçen yılın eylül ayında çıkış yapmıştı. Oyun iki bedeni aynı anda kontrol ettiğiniz Valorant benzeri bir yapıya sahipti. İlk haftasında 400 bin oyuncuya kadar çıkmayı başarmıştı. Ancak oyun oynandıkça hakkındaki eleştiriler de zamanla artış gösterdi.

Şimdi ise oyunu sevenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Geliştirici şirket, Spectre Divide'ın fişinin çekileceğini duyurdu. Aynı zamanda şirketin kendisinin de kapanacağı açıklandı.

Spectre Divide, 30 gün içinde kapanacak

X üzerinden yapılan bir paylaşımda bu karar açıklandı. Şirket, Spectre Divide’ın önümüzdeki 30 gün içinde offline olacağını açıkladı. Tam bir tarih verilemese de bir ay içinde oyunun sunucuları kapanacak ve mağazalardan kaldırılacak. Şubat sonunda gelen ilk sezonda harcanan tüm paraların da iade edileceği bildirilmiş.

Mountaintop, oyunun en başta iyi bir başlangıç yaptığını belirterek ilk hafta 400 bin oyuncu ve tüm platformlarda 10 bin eş zamanlı oyuncuya ulaştıklarını belirtti. Ancak daha sonrasında oyuncu sayısının istenen seviyelerde seyredemediği ve masrafları karşılayacak kadar gelir getirmediği aktarıldı. Tüm bunlar da kapatılmasına yol açtı.

Spectre Divide’a ek olarak Mountaintop’ın kendisi de kapanacak. Stüdyo, gönderide bu haftanın sonunda kapılarını kapatacağını belirtti. Şirket, devam etmek için ek yatırım bulmaya çalışmak, satın alınmaya çalışmak ve yayıncı bulmak gibi her şeyi denediklerini ancak hiçbirini başaramadıklarını ve bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti. Sektörün şu an çok zor bir dönemde olduğunu da ekledi.