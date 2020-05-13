Disco Elysium'a Gelecek Dil Desteği Anket ile Belirlenecek

Geçtiğimiz yılın en başarılı video oyunlarından biri olan Disco Elysium, oyuna gelecek yeni dili belirlemek için bir anket başlattı. Şu ana kadar 58 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette, an itibarıyla Türkçe dil seçeneği 19.801 oy ile birinci sırada.

Estonyalı yazar Robert Kurvitz tarafından tasarlanan ve yazılan rol yapma (RPG) oyunu Disco Elysium, oyuna eklenecek yeni dil desteğini kullanıcıların oyları ile belirliyor. BAFTA Games Awards 2020’de En İyi Çıkış Yapan Oyun, En İyi Müzik ve En İyi Hikaye olmak üzere üç farklı kategoride zafere ulaşan yapım için başlatılan anket, kısa sürede müthiş bir ilgi görmüş durumda.

Disco Elysium’un arkasındaki Ukraynalı ZA/UM şirketinin resmi internet sitesi üzerinden devam eden oylama, oyuna gelecek bir sonraki dil seçeneğini belirleyecek. Şu ana kadar ankette 58.400 kişi oy kullanmış durumda. Listede yer alan dil seçeneklerinden olan Türkçe, an itibarıyla 19.862 oy ile ilk sırada bulunuyor.

Oylama böyle bittiği takdirde, Disco Elysium'a gelecek yeni dil, Türkçe olacak

Disco Elysium’un Türkçe dil desteği kazanması, oyunun ülkemizde geniş kitleler tarafından benimsenmesi açısından son derece önemli. Zira, oyun metin tabanlı olduğu için ortalamanın üstünde bir İngilizce bilgisini zorunlu kılıyor. Bu da, İngilizcesi yeterli olmayan kişilerin oyundan tam anlamıyla zevk almalarını engelliyor.

Ankette Türkçe dışında Lehçe, İtalyanca, Ukraynaca ve Yunanca dahil toplam 12 dil seçeneği bulunuyor. Şu anda en yakın rakibi Lehçe’ye 3.312 oy fark atan Türkçe, 19.862 oy ile listenin en tepesinde yer alıyor. Eğer anket bu sıralama ile sonuçlanırsa, Disco Elysium’u tamamen Türkçe olarak olarak deneyimleme şansına sahip olacağız.

Şu anda en yakın rakibi Lehçe’ye 3.312 oy fark atan Türkçe, 19.862 oy ile listenin birinci sırasında bulunuyor

Disco Elysium’da Türkçe dil desteğinin de yer almasını istiyorsanız, buradan oyunuzu kullanabilirsiniz. Bu arada anketin ne kadar süreceği henüz belli değil. Bu nedenle ne olur ne olmaz diyerek, oyunuzu bir an önce kullanmanızda fayda var.