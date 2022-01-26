Discord'a Erişim Sorunları Yaşanıyor: Açıklama Geldi

Discord'da dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Sorun hakkında açıklama yapan Discord ise kısa sürede çözüleceğini düşündüklerini ifade etti.

Oyuncuların ve toplulukların vazgeçilmez platformlarından Discord'a bir süredir erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılarını merakta bırakmak istemeyen Discord ise yaşanan sorun ile ilgili anlık bilgi paylaşımı yapmaya devam ediyor.

Yaşanan erişim sorunun bir API hatasından kaynaklandığını açıklayan Discord, kısa sürede müdahaleye başlandığını ifade etti. Ardından da sorunun kısa sürede düzeleceği bilgisini paylaştı.

Sorun devam ediyor

Anlık olarak kullanıcılardan da Discord'dan da gelen bilgi sorunun devam ettiği yönünde ancak kimi kullanıcılar da sorun olmadan Discord'a giriş yapabildiğini ifade ediyor.