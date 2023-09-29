Anlık mesajlaşma platformu Discord, saatlerdir kullanılamıyor. Ekip, sorunun farkında ve çözüm için çalışıyor. Discord, yaşanan kesintinin nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.

Özellikle de oyuncular tarafından sıklıkla kullanılan anlık mesajlaşma platformu Discord, bugün sancılı bir süreçten geçiyor. 27 Eylül'den beri sık sık çökmeye başlayan Discord, bugün yine kullanılamaz oldu. Saat 12:00 sularında başlayan kesinti, üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen devam ediyor. Discord tarafından yapılan resmî açıklamada, sorunun farkında olunduğu ve çözüm için çalışıldığı belirtiliyor.

Downdetector verilerini kontrol ettiğimizde, kesinti bildirimlerinin zaman zaman azaldığını ancak sona ermediğini görüyoruz. Hatta kullanıcı bildirimleri, şu dakikalar itibarıyla tavan yapmış durumda. Discord'un durum sayfasını kontrol ettiğimizde ise sorunun kaynağının API'lar olduğu belirtiliyor. Aslında şirket, bir saat kadar önce yaptığı bir bildirimde sorunu çözdüğünü söyledi ancak durum pek de böyle değil gibi görünüyor. Zira bu açıklamanın hemen sonrasında yeni bir açıklama var yine bir sorun olduğu kabul ediliyor.

Discord'un Downdetector sayfası böyle görünüyor:

Discord Support isimli X hesabında, yaşanan sorunla ilgili büyük bir bilgi sağlanmıyor. Sorunun farkında olduğu ve ekibin üzerinde çalıştığı bildirildi. Benzer bir şekilde Discord Status isimli internet sitesinde de detaylı bir bilgi yok. Platformun neden çöktüğü ve ne zaman düzeleceği şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Discord Status sayfasındaki son bildirim:

Araştırılıyor - Şu anda bu sorunu araştırıyoruz.