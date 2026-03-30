Nerede Kaç Adet Radar Olduğunu Artık Haritada Görebileceksiniz (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

İçişileri Bakanlığı, "İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" isimli yeni sistemini hayata geçirdi. Bu sistem, nerede kaç adet radar ve kontrol noktası var önceden görmenizi sağlıyorç

Nerede Kaç Adet Radar Olduğunu Artık Haritada Görebileceksiniz (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)
Gökay Uyan / Editor

Radar ve kontrol noktaları, hız testi yapmaları sayesinde trafik güvenliğini sağlamak için büyük bir önem taşıyor ve otomobil sürücülerini çok yakından ilgilendiriyordu. Ancak sürücüler, nerelerde kontrol noktası olduğunu bilemeyebiliyordu. İçişleri Bakanlığı’ndan da tam olarak bu konuda bir hamle geldi.

Bakanlık, trafik güvenliğini güçlendirme amacıyla yepyeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. Bu uygulama, “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” ismiyle geliyor ve nerede radar var size gösteriyor.

Nerede Kaç Adet Radar Olduğunu Artık Haritada Görebileceksiniz (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)
Nerede radar var görebileceksiniz

Ekran Resmi 2026-03-30 09.31.24

Çıkış yapan yeni sistem, direkt olarak İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden herkesin kullanımına açılmış durumda. Sistemin amacı, şehirlerarası yolculuklarda karşılaşacağınız radar ve kontrol noktalarının nerelerde olduğunu, kaç adet olduğunu önceden görmenizi sağlamak. Direkt site üzerine eklenen bir araç üzerinden yapabiliyorsunuz.

Aracı kullanırken nereden nereye gideceğinizi il ve ilçe olarak seçiyorsunuz. Oluşturduğunuz rotanın ardından da karşınıza bir harita çıkıyor, bu haritada radar ve kontrol noktalarının sayısı ve yerleri gösteriliyor. Haritanın 30 dakikada bir güncellendiği de aktarılmış.

Nerede radar olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz?

Ekran Resmi 2026-03-30 09.31.59

  • Adım #1: Bu bağlantı üzerinden “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” aracına ulaşın.
  • Adım #2: Nereden nereye gideceğinizi il ve ilçe olarak seçin.
  • Adım #3: “Rota Oluştur” butonuna basın ve ardından radar sayısını ve nerede olduklarını öğrenin.

Yukarıdaki adımlardan da gördüğünüz üzere İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları sistemini kullanmak oldukça basit. Şehirlerarası yola çıkmadan önce bu aracı kullanabilirsiniz. İstanbul ile Çanakkale arasında yaptığımız bir radar sayısı kontrolünün ekran görüntüsünü de görebilirsiniz. Kaç adet olduklarını ve nerede olduklarını harita üzerinden bize gösteriyor.

Emre Emre 2 saat önce
Web sayfası yapacaklarına, uygulama yapmaları gerekirdi; navigasyonla entegre çalışmalı ve yakalaşırken bildirim yapmalıydı. İşlevi çok düşük bir uygulama bana göre.
darkmode darkmode 1 saat önce
Oldu olacak bide senin radar cezalarını da ödesinler. Mesala şunu yapabilirsin "Hız yapmamak"
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
