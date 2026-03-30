Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Kosova-Türkiye Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşıyor. İşte Kosova-Türkiye maçı yayın bilgileri...

Deniz Şen

Kosova-Türkiyre maçı hangi kanaldan yayınlanacak? 2026 Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Takım, Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Maçı televizyondan takip etmek isteyenler, uydu, kablolu yayın ya da karasal yayın üzerinden canlı yayına erişebilecek. Online izlemeyi tercih edenler ise yayıncı kuruluşun resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden karşılaşmayı anlık olarak takip edebilecek.

İçerikten Görseller

21
22

Kosova-Türkiye maçı, TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Öte yandan karşılaşmayı dijital ortamdan izlemek isteyenler için yayın, Exxen platformu üzerinden de canlı olarak sunulacak. Böylece kullanıcılar; bilgisayar, tablet veya akıllı telefonları aracılığıyla maçı bulundukları yerden anlık olarak takip edebilecek.

TV8’in güncel frekans bilgileri şu şekilde:

21

TV8’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için HD yayında 12356 MHz frekans, yatay (H) polarizasyon, 7100 sembol oranı ve 2/3 FEC değeri kullanılıyor. SD yayında ise 12346 MHz frekans, yine yatay (H) polarizasyon, 9600 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri bulunuyor. Bu bilgileri uydu alıcınızın manuel kanal arama bölümüne girerek TV8’i listenize ekleyebilir ve yayını sorunsuz şekilde izleyebilirsiniz.

Karşılaşmanın yayın haklarına bağlı olarak bazı durumlarda maçın şifreli yayına geçmesi de mümkün olabiliyor.

22

Maç yayını sırasında ekranın şifreli görünmesi ya da kanalın açılmaması durumunda, sorun çoğu zaman frekans veya kanal bilgileriyle ilgili olabiliyor. Bu gibi durumlarda kullanıcıların uydu alıcısı üzerinden güncel frekans bilgilerini girerek manuel kanal araması yapması gerekiyor.

Nasıl Yapılır Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com