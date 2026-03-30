Kosova-Türkiye Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşıyor. İşte Kosova-Türkiye maçı yayın bilgileri...

2026 Dünya Kupası play-off finalinde A Milli Takım, Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Maçı televizyondan takip etmek isteyenler, uydu, kablolu yayın ya da karasal yayın üzerinden canlı yayına erişebilecek. Online izlemeyi tercih edenler ise yayıncı kuruluşun resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden karşılaşmayı anlık olarak takip edebilecek.

Kosova-Türkiye maçı, TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Öte yandan karşılaşmayı dijital ortamdan izlemek isteyenler için yayın, Exxen platformu üzerinden de canlı olarak sunulacak. Böylece kullanıcılar; bilgisayar, tablet veya akıllı telefonları aracılığıyla maçı bulundukları yerden anlık olarak takip edebilecek.

TV8’in güncel frekans bilgileri şu şekilde:

TV8’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için HD yayında 12356 MHz frekans, yatay (H) polarizasyon, 7100 sembol oranı ve 2/3 FEC değeri kullanılıyor. SD yayında ise 12346 MHz frekans, yine yatay (H) polarizasyon, 9600 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri bulunuyor. Bu bilgileri uydu alıcınızın manuel kanal arama bölümüne girerek TV8’i listenize ekleyebilir ve yayını sorunsuz şekilde izleyebilirsiniz.

Karşılaşmanın yayın haklarına bağlı olarak bazı durumlarda maçın şifreli yayına geçmesi de mümkün olabiliyor.

Maç yayını sırasında ekranın şifreli görünmesi ya da kanalın açılmaması durumunda, sorun çoğu zaman frekans veya kanal bilgileriyle ilgili olabiliyor. Bu gibi durumlarda kullanıcıların uydu alıcısı üzerinden güncel frekans bilgilerini girerek manuel kanal araması yapması gerekiyor.