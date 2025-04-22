Çin, Dünyanın İlk "10G" Bağlantısını Kullanıma Sundu

Çin, Hebei eyaletinde 10G internet altyapısını devreye alarak 9.834 Mbps indirme hızına ulaşan yeni nesil ağı kullanıma sundu.

Çin, 10G geniş bant internet altyapısını devreye alan ilk ülke oldu. Yeni nesil internet hizmeti ülkenin Hebei eyaletine bağlı Sunan ilçesinde hayata geçirildi.

Huawei ve China Unicom’un birlikte geliştirdiği bu sistem 9.834 Mbps’ye kadar indirme ve 1.008 Mbps’ye kadar yükleme hızı sunuyor. Gecikme süresi ise sadece 3 milisaniye. Bu hızların arkasında ise 50G Pasif Optik Ağ (PON) teknolojisi var. Yeni teknoloji mevcut fiber altyapı üzerinden veri iletimini çok daha verimli hale getirmiş durumda.

10G internetle hız tanımı değişti

10G internet ile birlikte yaklaşık 20 GB boyutundaki bir 4K filmin 20 saniyenin altında indirilebildiği bilgisi paylaşıldı. Yeni nesil teknoloji; bulut hizmetleri, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, 8K çözünürlükte video akışı ve akıllı ev sistemleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren alanlarda kullanım için geliştirildi. Aynı zamanda sistemin sağlık, eğitim ve tarım gibi sektörlerde daha hızlı ve kesintisiz veri aktarımı sağlayarak dijitalleşme süreçlerini destekleyeceği belirtildi.

1987 yılında kurulan ve merkezi Shenzhen’de bulunan Huawei, ağ altyapısı ile telekomünikasyon ekipmanları geliştirme alanında faaliyet gösteriyor. Projede yer alan bir diğer şirket olan China Unicom ise üç büyük devlet destekli telekom operatöründen biri ve ülke genelinde hem mobil hem de sabit internet hizmeti sunuyor.