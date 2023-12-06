Discord, 2015 yılında yayınladığı mobil uygulamasını yakın zamanda baştan aşağı yenileyeceğini duyurdu. Yeni uygulama oldukça farklı olacak.

Discord, 2015 yılında yayınladığı mobil uygulamasını açık açık "masaüstü uygulamasının basitleştirilmiş bir versiyonu" olarak nitelendirirken, uygulamanın "gelişmiş mobil deneyimi" sunan yeni versiyonunu da duyurdu. Yeni versiyonda navigasyon sekmeleri değişikliğe uprayacak, ekranın alt kısmında kalan menüde Sunucular, Mesajlar, Bildirimler ve Siz sekmeleri yer alacak.

Discord büyük bir değişime hazırlanıyor

Her ne kadar Discord ilk aşamada yatay menüde değişiklikler yapacak olsa da Sunucular sekmesi daha önceki görünümünü hemen hemen koruyacak. Buradaki tek önemli değişiklik, doğrudan mesajlaşma için bu sekmenin kullanılmaması olacak. Onun yerine şu andaki arkadaşlar sekmesinin yerini alacak olan Mesajlar sekmesini kullanmak gerekecek.

Bu kısımda hem birebir mesajlaşmalar hem de grup mesajları yer alacak, yani WhatsApp gibi uygulamalarda gördüğümüz sistem tercih edilecek. Böylece mesajlaşma kolaylaşacak. Ayrıca istenen mesajlar işaretlenerek bu sekmenin üst kısmına sabitlenebilecek. Sekmenin arama çubuğunu kullanarak rehberdeki kişileri, paylaşılmış belgeleri ve diğer dosyaları, görselleri aramak da mümkün olacak.

Bildirimler sekmesinde ise artık sunucu etkinliklerini, arkadaşlık isteklerini, mesajlara verilen cevapları görebileceğiz. Ayrıca artık gelen bildirimleri tek tek silmekle de uğraşmamız gerekmeyecek, bildirimler otomatik olarak silinecek. Alt menüden arama sekmesinin kalkmasıyla birlikte Siz sekmesi, bu menüdeki son sekme olacak. Bu sekmeden hesabımızın kontrolünü sağlayabilecek, ayarlar yapabileceğiz. Tamamen siyah arka plan isteyenler, bu sekmeden yeni Midnight temasını seçebilecek.

Yeni güncelleme ile birlikte uygulama daha akıcı hâle de getirilmiş olacak. Discord'un iddiasına göre yeni uygulama Android'de %55, iOS'ta %43 daha kısa sürede açılacak ve bu süreçte dört kat daha az veri kullanacak. Ayrıca sesli ve görüntülü iletişim özellikleri de geliştirilecek.

Bu yeniliklere ek olarak Discord, sunucu üye listelerine daha hızlı erişim, daha iyi arama filtreleri, daha fazla kişiselleştirme seçeneği gibi özelliklerin üzerinde de çalıştığını açıkladı. Yeni versiyon 2024 yılının başlarında gelecek.