Meta, X, TikTok, Snap ve Discord CEO'ları, 31 Ocak 2024'te "çocukların çevrim içi güvenliğini sağlamakta başarısız oldukları" gerekçesiyle ABD'de senatoya ifade verecekler.

Sosyal medyada çocukların korunması konusu uzun zamandır üzerinde tartışılan bir konu. Meta, X, TikTok, byteDance, Snap, Alphabet gibi devlerin her birinin bu konuda devam eden davaları bulunuyor.

Davaların "bağımlılık yapmak, yanlış yönlendirmede bulunmak, gizliliği sağlayamamak" gibi pek çok farklı konu başlığı var. Bu konuda bugüne kadar atılmış belki de en büyük adım ABD senatosundan geldi. Senato, beş büyük sosyal medya firmasını ifadeye çağırdı.

Meta, X, TikTok, Snap ve Discord CEO'ları ifade verecek

ABD Senatosu, 31 Ocak 2024'te yapılacak olan oturumda Meta CEO'su Mark Zuckerberg, X CEO'su Linda Yaccarino, TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Snap CEO'su Evan Spiegel ve Discord CEO'su Jason Citron'u dinleyecek. Bu isimlerden Zuckerberg ve Chew daha önce de ifade vermeye gönüllü olduklarını açıklamıştı. Yaccarino, Spiegel ve Citron ise daha önceki görüşmelerde ifadeye gelme davetlerini reddetmişti. Senatörler Dick Durbin ve Lindsey Graham da bu üç CEO için mahkeme celbi yayınladı.

Senatörler ayrıca sürece ilişkin açıklamalarda da bulundu. İki senatörün ortak açıklamasında, "CEO'lara çocukları çevrim içi ortamda korumaktaki başarısızlıkları hakkında tanıklık etme" şansı verildiği ifade edildi. Senatörler, "En başından beri çocukların çevrim içi ortamdaki güvenliği için gösterdiğimiz çabanın teknoloji devleri tarafından tereddütle karşılanacağını biliyorduk. Sonunda, iş çocukların çevrim içi güvenliğini korumaya geldiğinde başarısız olduklarını kabul etmeye zorlanıyorlar. Şimdi beş firma da iş birliği yaptığına göre, CEO'larından açıklamalar bekliyoruz. Ebeveynler ve çocuklar aksiyon talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde hem ABD'deki çeşitli eyaletlerde hem de AB'de çevrim içi güvenlikle ilgili adımlar atılmış, düzenlemeler yapılmıştı. Yine de bazı eleştirmenlere göre yeni düzenlemeler fazla geniş kapsamlı ve yarardan çok zarar getirebilir.