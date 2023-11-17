Discord, Daha Yeni Tanıttığı ChatGPT Destekli Sohbet Botu Clyde'ın Fişini Çekiyor

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Discord, Daha Yeni Tanıttığı ChatGPT Destekli Sohbet Botu Clyde'ın Fişini Çekiyor
Discord, mart ayında tanıttığı ve o zamandan beri test ettiği ChatGPT destekli sohbet botu Clyde'ın fişini çekme kararı aldı. Şirket, neden böyle bir karar alındığını paylaşmadı.

Teknoloji dünyasında devam eden yapay zekâ yarışına katılan şirketlerden biri de Discord’du. Özellikle oyuncular arasında popüler olan sesli sohbet ve mesajlaşma platformy, mart ayında bir dizi yapay zekâ özelliği getireceğini duyurmuştu. Bunlardan biri de “Clyde” isimli ChatGPT’den güç alan bir sohbet botuydu.

Diğer sohbet botları gibi kullanıcıların sorularını yanıtlamak ve onlara yardımcı olmak için tasarlanan Clyde, tanıtıldığı zamandan beri test ediliyordu. Ancak bugün yapılan bir açıklama, sohbet botunun geniş çapta kullanıma sunulmadan fişinin çekileceğini gösterdi.

1 Aralık’tan sonra devre dışı bırakılacak Clyde'dan neden vazgeçildiği bilinmiyor

Discord’un açıklamasına göre Clyde sohbet botu, 1 Aralık 2023 tarihinde devre dışı bırakılacak. Bu tarihten itibaren artık hiçbir kullanıcı bota erişemeyecek. Clyde’ın “deneysel” bir bot olduğunu ve şu ana kadar yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıda test edildiğini tekrar belirtelim.

Bu kararın beklenmedik olduğunu söylemek mümkün. Platform, tanıtım yaptığı gün botun Discord’daki sohbetler ve toplulukların çok önemli bir parçası hâline gelmesini planladıklarını açıklamıştı.
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Aniden neden böyle bir karar alındığı belli değil. Belki de Clyde’ı ileride ücretli abonelik Nitro’ya özel bir özellik olarak geri döndüğünü görürüz. Ya da şirket testlerde Clyde’ın platform için gerekli olmayan bir hizmet olduğunu görmüş olabilir. Ancak bunlar sadece tahmin. Şirket, Clyde’dan vazgeçmesinin arkasındaki gerekçeyi paylaşmadı.

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