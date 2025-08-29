Bir hacker, 1,8 milyar Discord mesajına ek olarak 35 milyon kullanıcı verisi ve çok daha fazlasını içeren bir sızıntı yaptığını iddia ediyor. Olay doğrulanamazken akıllara gelen olay ise geçtiğimiz yıl gündem olan spy.net meselesi.

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu Discord ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir bilgisayar korsanı, 1,8 milyar Discord mesajını sızdırdığını iddia etti. Hatta bu içerikler, bir hacker platformu üzerinden satışa çıkarıldı. Olayın gerçek olup olmadığı ise şimdilik bilinmezliğini koruyor.

Hacker'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sızıntı, 1,8 milyar mesajdan çok daha fazlasını içeriyor. Hacker, 35 milyon kullanıcı verisine, 207 milyon sesli oturum kaydına ve 6.000 Discord sunucusu bilgisine sahip olduğunu ifade ediyor.

Daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı!

Hatırlayan okurlarımız vardır; Discord, daha geçtiğimiz yıl buna benzer bir olayla gündem olmuştu. spy.net isimli bir internet sitesinin arkasındaki isimler, 4 milyardan fazla Discord mesajını toplamıştı. Bu olayda etkilenen kullanıcı sayısı 627 milyon civarındaydı. Olayın tespit edilmesi üzerine harekete geçen Discord yetkilileri, spy.net ile bağıntılı olduğu tespit edilen hesapları banlamış, yasal işlem başlatma hakkını gizli tuttuğunu açıklamışlardı. Yine buna benzer bir olay yaşanıyor olabilir.

Discord, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca bunun bir siber saldırı olup olmadığına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Hacker'ın Discord'un iç veri tabanlarına sızmış olması, platformun başına çok daha büyük sorunlar açabilir. Yapılacak resmî açıklama, neler yaşandığını daha iyi anlamamızı sağlayacak.