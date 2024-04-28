Discord kullanıcılarına ait 4 milyarı aşkın parayla satılması iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Discord, olayın peşindeki spy.pet'e ait olduğu tespit edilen birçok hesabı banladılar.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir internet sitesinin Discord'daki 620 milyon kullanıcının 4 milyardan fazla mesajını kopyaladığı ve bu mesajları para karşılığı sattığı iddialarından bahsetmiştik. Şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Discord, ciddi iddiayı ilk kez haberleştiren 4004 Media'ya konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, spy.pet isimli internet sitesine bağlı olduğu tespit edilen birçok hesabın banlandığı ifade edildi.

spy.pet, hesaplaların banlandığını kabul etti: Ama...

Discord tarafından yapılan açıklama üzerine PC Gamer, spy.pet sitesinin yöneticileri ile iletişime geçtiler. spy.pet yekilileri, bu olayı doğruladılar. Yani siteyle ilişkili sayısız hesap, Discord'dan banlanmış durumda. Ancak spy.pet yetkilileri, bu ban dalgasının geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialarla ilgili olmadığını söylediler. Tabii bu sadece onların iddiası.

Discord, iddiaların gündeme gelmesi üzerine yaptığı ilk açıklamada, olası bir ihlalin tespit edilmesi hâlinde her türlü yola başvuracağını açıklamıştı. Bakalım Discord sadece hesap banlamakla mı yetinecek yoksa başka adımlar da atacak mı...