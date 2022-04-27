Disney, bugün düzenlenen CinemaCon etkinliğinde 2022-2023 yıllarında yayınlayacağı tüm filmlerin olduğu listeyi paylaştı. Listede iki adet Avatar filminin olması ise dikkat çekti.

Her yıl sinema salonu sahiplerinin ve sinemacıların buluştuğu yegâne etkinlik olan CinemaCon, bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte 13 yıl aradan sonra bu yıl vizyona girecek Avatar 2’nin adını açıklayan James Cameron, yoğun ilgi görmüştü.

Ancak James Cameron’ın bu açıklamasını bile gölgede bırakan diğer bir açıklama ise Disney’den geldi. Disney yetkilileri, 2022-2023 yılları arasında vizyona girecek tüm filmlerin olduğu bir tablo paylaştı. Tablodaki bazı filmler ise dikkat çekti.

Tabloda İki Avatar filmi var

Yukarıda gördüğünüz liste, kronolojik olarak 2022-2023 yıllarında vizyona gireceği kesinleşen tüm Disney filmlerini kapsıyor. 6 Mayıs’ta vizyona girecek olan Doctor Strange filmi ile başlayan liste 28 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek olan Ant-Man ve Wasp: Quantumania ile son bulacak. Listede ayrıca 2 tane Avatar filminin olması ise kafaları karıştırdı. Ancak daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre tablodaki ikinci Avatar filmi, aslında ilk filmin yeniden gösterime gireceği tarihi belirtiyor.

İşte Disney’in 2022-2023 yıllarında yayınlayacağı filmler ve vizyon tarihleri;

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 6 Mayıs 2022

The Bob's Burgers Movie: 27 Mayıs 2022

Lightyear: 17 Haziran 2022

Thor: Love and Thunder: 8 Temmuz 2022

Avatar’ın yeniden vizyona girişi: 24 Eylül 2022

The Banshees of Inisherin: 21 Ekim 2022

Amsterdam: 4 Kasım 2022

Black Panther: Wakanda Forever: 11 Kasım 2022

The Menu: 18 Kasım 2022

Strange World: 23 Kasım 2022

Avatar: The Way of Water: 16 Aralık 2022

The Marvels: 12 Şubat 2023

The Haunted Mansion: 10 Mart 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3: 5 Mayıs 2023

The Little Mermaid: 26 Mayıs 2023

Indiana Jones 5: 23 Haziran 2023

Ant-Man ve The Wasp: Quantumania: 28 Temmuz 2023

Bu tablo her ne kadar pek çok Marvel hayranını heyecanlandırsa da listede yeni bir Avengers filminin olmaması pek çok Marvel hayranını üzdü. Hayranlar, yeni Avengers ekibini en azından 2023 sonunda görmek istediklerini söylemişti.

Doctor Strange filminde Mordo karakterini canlandıran Chiwetel Ejiofor da MCU evreninin büyüyerek “diğer Disney filmlerinden bağımsız bir yere gelmesinin” çok ilginç ve heyecan verici olduğunu açıklamıştı.

Disney tarafından yayınlanan bu liste ne yazık ki kesin değil. Bildiğiniz üzere pek çok film yapım aşamasındayken teknik sorunlar nedeniyle aksayabiliyor. Kim bilir belki de Disney, bu listede gördüklerimizden çok daha fazlasını bizlere sunabilir.