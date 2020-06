Son yıllarda en sevilen klasik animasyonlarından bazılarını yeniden beyaz perdeye uyarlayan Disney, iddialara göre bu kez de 1985 yapımı animasyon filmi Black Cauldron'un canlı aksiyon versiyonunu geliştiriyor.

Beauty and the Beast, Aladdin ve The Lion King gibi unutulmaz animasyonlarının canlı aksiyon uyarlamaları ile milyarlarca dolar gişe hasılatı elde eden Disney, yeni bir uyarlama ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. ComicBook’un aktardığı bilgilere göre stüdyo, ilk kez 1985 yılında izleyicilerle buluşan Black Cauldron adlı animasyon filminin canlı aksiyon versiyonunu geliştirmek için kolları sıvadı.

Amerikalı yazar Lloyd Alexander'ın Galler mitolojisinden esinlenerek yazdığı fantastik roman serisi Prydain Günlükleri'nden uyarlanan animasyon, Richard Rich ve Ted Berman'ın yönetmenliğinde çekilmişti.

Black Cauldron’un, Kasım 2019’da izleyicilerle buluşan bir başka canlı aksiyon uyarlaması olan Lady and the Tramp gibi ilk olarak Disney+ platformunda yayınlanabileceği söyleniyor. Bu arada Disney’in akış hizmeti için 2002 yapımı animasyon filmi Lilo & Stitch’i de yeniden çektiği bilgisini araya sıkıştıralım.

1985 yapımı Black Cauldron, Prydain'in mistik dünyasında yenilmez bir savaşçı olan Taran’ın, şeytani güçlerini kullanarak ölüler ordusu kurmak ve dünyayı fethetmek için Kara Kazan’a sahip olmak isteyen kötü Boynuzlu Kral’ karşı mücadelesini konu alıyordu.

Bir zamanlar tarihteki en pahalı animasyon filmi olan Black Cauldron, o zamanki Disney Studios'un başkanı Jeffrey Katzenberg’in en büyük ticari bir başarısızlıklarından biri olmuştu. 44 milyon dolarlık oldukça iddialı bir bütçeye sahip olan animasyon, dünya genelinde yalnızca 21 milyon dolar gişe hasılatı toplayabilmişti.

Disney’in yaklaşan canlı aksiyon uyarlamaları arasında, Emma Stone'un başrol oynadığı Cruella, Peter Pan & Wendy ve Avengers: Endgame’in yönetmenleri Anthony ve Joe Russo tarafından geliştirilen Hercules de yer alıyor. Stüdyonun, aynı adlı 1998 animasyon filminin canlı aksiyon versiyonu olan Mulan ise temmuz ayında vizyona girecek.