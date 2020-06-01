Marvel’ın en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Spider-Man’in yayın hakları için yapılan anlaşma gereği hem Disney hem de Sony bu karakteri kendi filmlerinde kullanabiliyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Disney, karakterin haklarını kesin olarak almak için çalışıyor.

Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) biraz geç giren Spider-Man, Sony ile Marvel arasındaki anlaşmanın bitmesi sebebiyle geçtiğimiz yaz MCU’ya veda etmişti ancak karakterin MCU’dan bu ayrılığı, tıpkı birlikteliği gibi kısa sürdü ve taraflar, karakterin paylaşımı konusunda yeni bir anlaşmaya vardı.

Taraflar arasındaki anlaşmanın detayları bilinmese de Spider-Man sinematik evrende kalacak ve kendi filmleri olacak gibi görünüyor. Spider-Man, ayrıca Sony’nin Marvel karakterleriyle oluşturduğu kendi sinematik evreninde küçük ve yardımcı rollerde de sinema perdesinde görünecek.

Disney ve Sony arasında Spider-Man hakları için yeni anlaşma:

Geçtiğimiz dönemlerde Disney’in ve Marvel’ın Spider-Man’in haklarını kesin olarak almak istediğine dair çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı ancak Spider-Man: Far From Home’un Sony’nin en çok izlenen filmi olması, bunun öyle kolay şekilde alınamayacağının da bir göstergesi olmuştu.

Marvel Sinematik Evreni konusunda içeriden oldukça güvenilir bilgiler almayı başaran Roger Wardell, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Disney, para basan Spider-Man’in gücünü anladı, Sony ise şu an için Disney ile rekabet edemeyeceğinin farkında. Yeni anlaşma, birçok Marvel hayranını tatmin etmeli” ifadelerini kullandı.

Şu an eldeki bu bilgiler üzerinden konuyla ilgili herhangi bir tahminde bulunmak mümkün değil ancak Sony de gişe gücü bu kadar yüksek bir karakterin haklarını elinden bırakmak istemeyecektir. Marvel’ın elinde Sony’nin kullanmak isteyeceği, Sony’nin elinde de Marvel’ın kullanmak isteyeceği karakterlerin hakları bulunuyor. Belki ilerleyen dönemlerde bu sorun, elde tutulan karakter haklarının değiş tokuşuyla çözülebilir.