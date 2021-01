Eğer siz de Disney Channel izleyerek büyüdüyseniz seneler geçse bile dizilerde ya da filmlerde çalınan şarkıları duyduğunuz zaman eşlik ediyorsunuzdur. Camp Rock, High School Musical gibi filmlerde çalan şarkılar ile biraz nostalji yaşamak istiyorsanız gelin listemize birlikte göz atalım.

1983 yılında ilk dizisi “Günaydın, Mickey!” ile ekranlardaki yerini alan Disney Channel, ilk andan itibaren pek çok başarılı dizi ve filme imzasını attı. Özellikle de 2000 senesinden sonra kanalın popülerliği giderek artış göstererek Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato ve Jonas Brothers gibi isimlerin yıldızlarının parlamasına da büyük bir katkı sağladı.

Eğer Z kuşağında doğduysanız en az bir kere de olsa Disney Channel izlemiş ve Camp Rock ya da High School Musical izleyip filmlerde söylenen şarkılara eşlik etmişsinizdir. Bu listemiz tam da Disney Channel izleyerek büyüyenlere göre. Sizi geriye götürerek nostalji yaşatacak Disney Channel şarkılarını listeledik, gelin lafı daha fazla uzatmadan beraber göz atalım.

Yıllar sonra duyunca bile ezbere söyleyeceğimiz Disney Channel şarkıları:

This Is Me - Demi Lovato, Joe Jonas

We're All In This Together - High School Musical

Determinate - Lemonade Mouth

Introducing Me - Nick Jonas

Everything Is Not What It Seems - Waverly Büyücüleri

Calling All The Monsters - China Anne McClain

The Best Of Both Worlds - Hannah Montana

Something To Dance For/TTYLXOX - Cece, Rocky

Me And You - Coco Jones, Tyler Williams

Like Me - Teen Beach Movie

Camp Rock filminin ikonu olan This Is Me - Demi Lovato, Joe Jonas:

Mitchie’nin (Demi Lovato) bestelediği ve Camp Rock filmininin başında söylediği şarkıyı ünlü şarkıcı Shane Gray (Joe Jonas) duyar ve bu sesin kime ait olduğunu öğrenmek ister. Filmin sonunda ise Mitchie sahneye çıkıp "This Is Me"yi söylediğinde Shane sesin kime ait olduğunu fark eder ve sahneye çıkarak birlikte bu şarkıyı söylemeye başlarlar.

We're All In This Together - High School Musical:

Disney Channel şarkılarının arasında belki de en bilineni “We're All In This Together” olabilir. High School Musical serisinin ilk filminin sonunda duyduğumuz şarkı Troy, Gabriella, Sharpay ve Ryan başta olmak üzere tüm okul tarafından söylenmişti.

Determinate - Lemonade Mouth:

Filmde beş lise öğrencisi farklı sebeplerden ötürü okul sonrası cezaya kalmasıyla yakınlaşırlar. Lemonade Mouth adında kurdukları küçük müzik grubuyla liseler arası müzik yarışmasına bu şarkıyla katılırlar.

Introducing Me - Nick Jonas:

“Camp Rock 2: The Final Jam” filminde Nate’in (Nick Jonas), hoşlandığı kıza Introducing Me'yi şarkıyı çaldığı sahneyi görüyoruz. Ayrıca filmde çalınan bu şarkının Jason Mraz’ın ünlü şarkısı “I’m Yours"a melodi açısından benzediği noktası dikkatten kaçmıyor.

Everything Is Not What It Seems - Waverly Büyücüleri:

Her ne kadar Waverly Büyücüleri şarkı söylemekle pek alakası olmayan bir dizi olsa da çoğumuz tema müziği “Everything Is Not What It Seems” çaldığında yıllar sonra bile eşlik etmekten kendimizi alamıyoruz.

Calling All The Monsters - China Anne McClain:

China Anne McClain, Disney Channel’da Yetenek Çiftliği dizisiyle adını duyurmuştu. Calling All The Monsters adındaki şarkısını ise ilk olarak birinci sezon Cadılar Bayramı temalı bölümde duymuştuk.

The Best Of Both Worlds - Hannah Montana:

Belki de Disney Channel denilince ilk akla Hannah Montana ve onunla birlikte tema şarkısı olan “The Best Of Both Worlds” geliyor. Şarkıda, Miley Stewart’ın (Miley Cyrus) günlük hayatında kendisi olup, sahnede ise sarı peruk takarak Hannah Montana adında şarkıcıya dönüşmesinden esinlenilmiş.

Something To Dance For/TTYLXOX - Cece, Rocky:

Shake It Up Chicago isimli yerel bir televizyon şovunda dansçı olarak çalışan iki yakın arkadaş Cece (Bella Throne) ve Rocky’nin (Zendaya Coleman) söylediği şarkı "Something To Dance For/TTYLXOX", hem Bella’nın hem de Zendaya’nın müzik kariyerine adım atmasını sağladı.

Me And You - Coco Jones, Tyler Williams:

Size nostalji yaşatacak bir diğer Disney Channel şarkısı ise Let It Shine müzikal filminden “Me And You”. Roxie (Coco Jones), aslında ona şarkılar yazan kişinin Cyrus (Tyler James Williams) olduğunu fark ettiğini görüyoruz.

Like Me - Teen Beach Movie:

Listede son Disney Channel şarkısı olarak Teen Beach Movie (Gençlik Plajı) ekibinin kızlar ve erkekler olarak ikiye ayrılarak söylediği “Like Me” var.