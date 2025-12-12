Tümü Webekno
Disney, OpenAI ile anlaşır anlaşmaz Google’a telif ihtarı çekti

Disney, OpenAI ile iş birliğini duyurduktan hemen sonra Google’ı yapay zekâ araçları üzerinden büyük çaplı telif ihlali yapmakla suçladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Disney, yapay zekâ cephesinde dikkat çekici bir hamle yaptı. Şirket, OpenAI ile kapsamlı bir lisans ve iş birliği anlaşmasını duyurur duyurmaz Google’ı telif ihlaliyle suçladı ve resmi ihtar gönderdi.

Disney’e göre Google’ın Gemini ve diğer üretken yapay zekâ araçları; Star Wars, Marvel ve Frozen gibi markalara ait içerikleri izinsiz şekilde kullanıyor. Şirket, bunun ticari kazanca dönüştürüldüğünü savunuyor.

Bu adım, Disney’in yapay zekâya karşı değil, kontrolsüz ve izinsiz kullanıma karşı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu çıkışın, AI–telif dengesi için emsal davalara yol açması bekleniyor.

Google Disney Gemini

