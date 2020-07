Koronavirüs sebebiyle birçok yapımın vizyon tarihini erteleyen Disney, şimdi de önümüzdeki günlerde yayınlanacak Disney+ yapımlarını ertelediğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından The Falcon and the Winter Soldier bilinmeyen bir tarihe, WandaVision ise 2021 baharına ertelendi.

Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye dek Hollywood’un yüksek bütçeli birçok filminin çıkış tarihi ertelenmişti. Salgının patlak vermesinin ardından aksayan film çekimleri nedeniyle Marvel Sinematik Evreni’ne ait Black Widow ve The Eternals gibi birçok yapım ertelenirken şimdiyse Disney+, önümüzdeki ay yayınlanması planlanan The Falcon and the Winter Soldier ve mini internet dizisi WandaVision’ı ertelediğini duyurdu.

Normalde önümüzdeki ağustos ayı içerisinde Disney+’ta yayınlanması beklenen The Falcon and the Winter Soldier, geçtiğimiz mart ayında seti kapatmıştı. Dizinin mart ayından bu yana üretimde olmaması, doğal olarak ertelemeyi de beraberinde getirdi. Bu noktada şirket net bir yayın tarihi vermese de yapımın, 2020 yılı sona ermeden yayınlanması oldukça zor gözüküyor. WandaVision'ın ise 2021 baharına ertelendiği belirtiliyor.

Ertelenen Marvel yapımlarının vizyon tarihleri:

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yayınlayan Disney, başta Marvel Sinematik Evreni’ne ait filmler olmak üzere birçok yapımın vizyon tarihini güncellediğini duyurmuştu. Çoğu filmin 3 ay ila 1 yıl ertelendiği bu güncellemenin ardından Marvel’ın 2020 takviminde neredeyse hiç film kalmamış oldu. Bu noktada vizyon tarihi açıklanan Marvel yapımlarından bazılarıysa şu şekilde:

Black Widow (6 Kasım 2020)

The Eternals (12 Şubat 2021)

Shang-Chi (7 Mayıs 2021)

Örümcek Adam 3 (5 Kasım 2021)

Thor: Love and Thunder (28 Şubat 2022)

Dr. Strange 2 (25 Mart 2022)

Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olacağı bilinen mini dizi The Falcon and the Winter Soldier’ın da ertelenmesinin ardından bu yıl içerisinde görebileceğimiz Marvel yapımlarının sayısı, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Her ne kadar bu durum Marvel hayranları için can sıkıcı olsa da beklemekten başka yapabilecek pek fazla şey bulunmuyor.