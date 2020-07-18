Ünlü komedyen Cem Yılmaz, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni projesini duyurdu. Yılmaz, 2022 yılını işaret ettiği dizi projesinde Erşan Kuneri karakterinin sinema macerasına odaklanacak.

Cem Yılmaz, son iki filmi Karakomik Filmler ve Karakomik Filmler 2 ile ülkemiz ana akım sineması için deneysel bir iş denemişti. Ancak filmler, gişe rakamlarıyla Cem Yılmaz ortalamasının altında kalmıştı.

2 Arada ve Kaçamak filmlerinin yer aldığı ilk Karakomik Filmler, gişede 8 hafta kalmış ve 700 bin 519 seyirciyi salonlara çekmişti. Deli ve Emanet filmlerini içeren ikinci film ise 7 hafta gösterimde kalmış ve 440 bin 817 seyirciyle buluşmuştu.

Cem Yılmaz bu sefer diziyle geliyor

Son iki filmiyle kendi ortalamasının altında kalan Cem Yılmaz, bu sefer yeni bir dizi için kolları sıvamış gözüküyor. Ünlü komedyen, A.R.O.G. ve Arif v 216 ile genişlettiği 'G.O.R.A. evrenini' yeni projesiyle birlikte biraz daha ileri taşıyacak gibi gözüküyor.

Yılmaz, Instagram'dan yeni projesini duyurduğu paylaşımında "Evet sonunda... Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasında sinema macerasını anlatacağım ERŞAN KUNERİ dizisine başlıyorum. 2022 ye hazır olur. Önce biraz eskiz karalama ile başlar sonra etlenir, canlanır." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, 2022 yılında seyircisiyle buluşacak olan dizide ilk olarak G.O.R.A.'da daha sonra Arif v 216'da gördüğümüz film yapımcısı Erşan Kuneri'nin 1975 – 1978 yılları arasındaki sinema macerasına odaklanacak.

Yılmaz, dizi için çizdiği eskizde muhtemelen dizide yer alacak olan bazı karakterleri resmetmiş. Eskizde Erşan Kuneri, Tumtum İbrahim, Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal ve Payro Cemav (?) karakterleri görünüyor. 2 sene sonra çıkacak olan dizide Rasim Öztekin tarafından canlandırılan Bob Marley Faruk karakterinin de olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.