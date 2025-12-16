Tümü Webekno
Disney - OpenAI anlaşması sadece 1 yıl özel olacak

Disney’in OpenAI ile yaptığı dev yapay zekâ anlaşmasının yalnızca ilk yılı özel. Sonrasında Disney, başka AI şirketleriyle de benzer iş birliklerine gidebilecek.

Disney - OpenAI anlaşması sadece 1 yıl özel olacak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Disney’in OpenAI ile yaptığı ve büyük ses getiren anlaşmanın detayları netleşti. 3 yıllık anlaşmada özel kullanım hakkı yalnızca ilk yıl ile sınırlı. Yani OpenAI, Disney içeriklerine tek başına sadece bu süre boyunca erişebilecek.

Bir yılın ardından Disney, aynı lisansları başka yapay zekâ şirketlerine de açabilecek. Bu da Disney’in tek bir teknoloji ortağına bağlı kalmak istemediğini, pazarı test edip seçeneklerini geniş tutmayı planladığını gösteriyor.

Bu yaklaşım, AI dünyasında rekabeti kızıştırabilir. Disney karakterlerinin gelecekte birden fazla yapay zekâ platformunda yer alması, hem içerik üretimini hızlandırabilir hem de telif tartışmalarını daha da alevlendirebilir.

