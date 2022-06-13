Disney Plus, yeni yerli dizisi Kod Adı Gri'yi duyurdu. 8 bölümden oluşacak dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Disney Plus, dizinin ilk fotoğraflarını da paylaştı.

Türkiye'de aylardır beklenen Disney Plus için geri sayım devam ediyor. Platform, yarın itibarıyla yayın hayatına başlayacak ve sayısız yapımı bünyesinde barındıracak. Bu bağlamda, platformun yerli yapımlarından bir tanesi de "Kod Adı Gri" olacak. Platform şimdi, bu yerli diziyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ayrıca diziden ilk fotoğraflar da geldi.

"Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki 8 bölümlük dizinin geçtiğimiz haftalarda çekimleri başladı. Setten ilk karelerin paylaşıldığı dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının, kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor. Fuat, yaşanan olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla hayatı tepetaklak oluyor ve geçmişiyle yüzleşiyor." ifadeleriyle yeni yerli dizisini duyuran platform, yerli yapımlara ilgi duyan tüketicileri çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İşte Kod Adı Gri'den gelen ilk fotoğraflar

Kod Adı Gri'nin başrollerini Timuçin Esen ve Ebru Özkan paylaşıyor. Dizinin kadrosundaki diğer isimler ise Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy olarak açıklandı. OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağmur ve Durul Taylan yer alıyor.

Kod Adı Gri'den gelen diğer fotoğraflar

Bu arada; yarın hizmet vermeye başlayacak Disney Plus'ın Türkiye'ye girişi için özel bir kampanya oluşturulduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Kullanıcılar, bu kampanya kapsamında yıllık abonelik başlatan tüketiciler, 279,90 TL ödeme yapacaklar. Yani hizmetin aylık abonelik ücreti 23 TL'ye gelmiş olacak. Doğrudan aylık abonelik başlatan tüketicilerinse 34,99 TL ödeme yapmaları gerekecek. Disney Plus'ın "8 ay öde, 12 ay izle" sloganıyla başlattığı kampanya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.