Disney Plus için 10 Aralık gününde gerçekleştirilen canlı yayında platforma gelecek yeni diziler tanıtıldı. Bu dizilerin arasında Disney Plus’a gelecek olan yeni Star Wars ve Marvel dizileri de bulunmakta. Platforma yeni gelecek olan Marvel ve Star Wars dizilerine dair bilinen tüm detayları sizler için derledik.

Her ne kadar ülkemize henüz gelmemiş olsa da Disney Plus, ABD ve diğer birçok ülkede hizmet sunmaya başladı ve devam ediyor. İçerisinde Disney bünyesinde yapılan tüm içerikleri bulabileceğiniz Disney Plus platformuna gelecek olan yeni dizilerin açıklandığı 10 Aralık 2020 tarihinde, tüm yeni Marvel ve Star Wars dizileri de yer aldı.

Biz de bunları teker teker listemize ekledik ve Disney Plus platformuna gelecek olan tüm Marvel ve Star Wars dizilerinin çıkış tarihleri, oyuncuları, türü ve konusuna dair bildiğimiz tüm detayları sıraladık. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan listemize geçelim.

Disney Plus platformunda yer alacak Marvel ve Star Wars dizileri:

Disney Plus Marvel dizileri Falcon and The Winter Soldier WandaVision Loki Hawkeye Ms. Marvel Moon Knight She-Hulk Marvel What If Secret Invasion Ironheart Armor Wars The Guardians of the Galaxy Holiday Special I am Groot

Disney Plus Star Wars dizileri Star Wars: Andor Star Wars: Obi-Wan Kenobi The Acolyte Star Wars: The Bad Batch Star Wars: Ahsoka Star Wars: Rangers of the New Republic Star Wars: Lando Star Wars: Visions Star Wars: A Droid Story



Disney Plus Marvel dizileri

Falcon and The Winter Soldier

Yayın tarihi: 2021

Türü: Aksiyon, Fantastik, Macera, Dram

Oyuncuları: Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier)

2021 yılında Disney Plus platformunda yayınlanacak olan The Falcon and The Winter Soldier dizisi, Kari Skogland tarafından çekilecek. Dizi, Avengers: Endgame filminin ardından Falcon ve Winter Soldier’ın yaşadığı olayları anlatacak.

WandaVision

Yayın tarihi: 15 Ocak 2021

Türü: Macera, Dram, Bilim-Kurgu, Fantastik

Oyuncuları: Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Evan Peters, Kat Dennings

Jac Schaeffer tarafından Disney Plus platformunda yayınlanmak üzere çekilen ve çekimi tamamlanan WandaVision dizisi, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerinin ardından Scarlet Witch ve Vision karakterlerinin neler yaşadığını anlatacak.

Loki

Yayın tarihi: Mayıs 2021

Türü: Macera, Fantastik, Dram

Oyuncuları: Tom Hiddleston (Loki), Owen Wilson, Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw

WandaVision dizisinden birkaç ay sonra yayınlanacak olan ve Thor’un zeki ve kurnaz kardeşi Loki’nin hayatını konu alacak olan mini dizi Loki, Avengers ile Avengers: Endgame arasındaki süreçte Loki’nin neler yaptığını anlatacak.

Hawkeye

Yayın tarihi: 2021

Türü: Macera, Fantastik, Aksiyon

Oyuncuları: Jeremy Renner (Hawkeye), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh

Avengers Endgame’den öncesini konu alacak olan Hawkeye dizisi, Hawkeye karakterinin Kate Bishop’u eğitmesini konu alacak. Babası Derek’e hayran olan genç kız Kate, küçük yaşlardayken babasının sandığı kadar iyi biri olmadığını fark eder ve Clint Barton’la tanışır.

Ms. Marvel

Yayın tarihi: 2021 sonu

Türü: Macera, Fantastik

Oyuncuları: Iman Vellani (Kamala Khan) Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz

Marvel çizgiroman evreninin en bilindik karakterlerinden biri olan Ms. Marvel (Kamala Khan), sinematik ve dizi evrenlerinde bugüne kadar hiç karşımıza çıkmamıştı. 2020 yılının başlarında çıkan The Avengers oyununun baş karakterlerinden biri de olan Ms. Marvel’ın yaşadıklarını konu alacak olan Ms. Marvel’ın çekimleri 2020’nin Kasım ayında başladı, dolayısıyla dizinin 2021 sonlarına doğru geleceğini söyleyebiliriz.

Moon Knight

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Macera, Fantastik

Oyuncuları: Oscar Isaac (Tahmin)

Marvel Evreni’nin bilindik yaratıcılarından biri olan Kevin Feige’ın yaptığı açıklamaya göre Moon Knight olarak bilinen Marc Spector karakterinin hayatını konu olacak ve sinematik evrenden farklı bir gidişata sahip olacak.

She-Hulk

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Fantastik, Macera

Oyuncuları: Tatiana Maslany (Tahmin)

İlk olarak 1980’li yıllarda Marvel çizgi roman evrenine katılan She-Hulk karakteri, Bruce Banner’ın avukatı ve aynı zamanda kuzeni olan Jennifer Walters’ın hikayesini anlatacak. Dizinin şu an için ne kastı belli ne de çekim başlangıç tarihi, o yüzden yayın tarihi için kesin bir şey söyleyemeyiz.

Marvel What If…?

Yayın tarihi: 2021 ortası

Türü: Animasyon, Macera, Komedi, Fantastik

Oyuncuları: Bilinmiyor

Çok eğlenceli bir konsepte sahip olacak olan What If dizisi, aynı zamanda bir çizgi dizi yani animasyon olacak. Dizinin konusu ise Marvel Sinematik evrenindeki belirli olayların farklı bir şekilde yaşanması durumunda neler gerçekleşebileceğini anlatacak.

Secret Invasion

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncuları: Samuel L. Jackson, Ben Medelsohn

2008’de Iron Man ile başlayan Marvel Sinematik Evreni’ninde çekilen neredeyse tüm Marvel filmlerinde gördüğümüz Nick Fury ve Captain Marvel filminden Talos karakterlerini konu alacak olan Secret Invasion dizisinin çıkış tarihi ve bu iki karakter dışındaki oyuncuları henüz bilinmiyor.

Ironheart

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Macera, Aksiyon, Fantastik

Oyuncuları: Dominique Thorne (Riri Williams)

Ironheart dizisi, Iron Man Tony Stark’ın kullandığı son zırhtan beri en güçlü zırhı kullanan Riri Williams yani Ironheart’ın hayatını konu alıyor.

Armor Wars

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncuları: Don Cheadle, Paul Rudd

Orijinal olarak Armor Wars çizgi roman serisi, Iron Man yani Tony Stark’ın teknolojisini çalmak isteyen düşmanlarıyla olan savaşını anlatıyor. Çizgi romanda Tony Stark, Ant-Man (Scott Lang) ve War Machine’den yardım istiyor. Dizinin de Marvel Sinematik Evreninden bu iki karakteri konu alacağı bildiğimiz tek şey.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Yayın tarihi: 2022 sonu

Türü: Aksiyon, Komedi, Fantastik

Oyuncuları: Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Karen Gillan, Pom Klementieff

The Guardians of the Galaxy Holiday Special, tüm The Guardians of the Galaxy serisinin oyuncularını barındıracak özel ve eğlenceli bir dizi olacak. Dizi, The Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Endgame ve Thor: Love and Thunder’ın devamını, The Guardians of the Galaxy Vol. 3’ün ise öncesini konu alacak.

I am Groot

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Macera, Fantastik

Oyuncuları: Bilinmiyor

The Guardians of the Galaxy film serisinin yan ürünü olacak olan I am Groot mini dizisi, The Guardians of the Galaxy Vol. 2’nin ardından gerçekleşen olayları anlatacak zira dizide Bebek Groot’u göreceğiz.

Disney Plus Star Wars dizileri

Star Wars: Andor

Yayın tarihi: 2022

Türü: Aksiyon, Dram, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Diego Luna (Cassian Andor)

Star Wars: Andor, Rogue One filminde gördüğümüz Cassian Andor karakterinin yaşadığı olayları anlatan bir dizi olacak. 2022’de Disney Plus üzerinden yayınlanacak olan dizinin sezonlarında 12’şer bölüm olacak.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Yayın tarihi: 2021 sonu – 2022 başı

Türü: Aksiyon, Macera, Dram, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

Star Wars hikayesinin en bilinen karakterlerinden biri olan Obi-Wan Kenobi’nin yaşadığı olayları anlatacak olan dizinin konusu hakkında bildiğimiz bir başka şey ise dizinin Revenge of the Sith filminden 8 yıl sonra, A New Hope filminden 11 yıl önce bir zaman diliminde geçeceği.

The Acolyte

Yayın tarihi: Belli değil

Türü: Gizem, Gerilim, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Bilinmiyor

10 Aralık’ta Russian Doll’un yapımcısı Leslye Headland’in yaptığı açıklama sayesinde öğrendiğimize göre, High Republic döneminin son günlerinde geçecek olan The Acolyte isimli bir dizi çekilmeye başlanacak ve yönetmenliğini Leslye Headland üstlenecek. Açıklamada dizinin karanlık sırlara sahip bir galaksiyi izleyeceğimiz gerilim ve gizem teması üzerinden işleneceği de söyleniyor.

Star Wars: The Bad Batch

Yayın tarihi: 2021

Türü: Aksiyon, Macera, Dram, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Bilinmiyor

Disney Plus platformunda yayınlanacak bir başka dizi olan Star Wars: The Bad Batch’in 2021’de vizyona girmesi ve Star Wars: The Clone Wars filminin devamı niteliğinde olacağı biliniyor. Bunun dışında oyuncularına dair henüz bir bilgi yok.

Star Wars: Ahsoka

Yayın tarihi: 2021 sonu – 2022 ortası

Türü: Macera, Dram, Gizem, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Bilinmiyor

Star Wars evrenindeki kadın karakterlerden birinin başrol oynadığı bir dizinin geleceğini ve bu karakterin Ahsoka olacağını tahmin eden serinin hayranları haklı çıktı zira Ahsoka’nın dizisi geliyor. Dizinin kast seçimi 2021’in Mart ayında başlayacak, çekimleri montajı derken dizinin yayınlanması 2021 sonu – 2022 ortası gibi bir süreyi bulabilir.

Star Wars: Rangers of the New Republic

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Bilinmiyor

Disney Plus platformunda yayınlanacak olan ve The Mandalorian izleyicilerinin heyecanla bekleyeceği Star Wars: Rangers of the New Republic, The Mandalorian dizisinin yan dizisi niteliğinde olacak ve hikayedeki boşlukları kapatacak. Diziye dair pek bir detay yok ancak The Mandalorian’ın ikinci sezonu geldiğinde yeni bilgilerin ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Star Wars: Lando

Yayın tarihi: Pek yakında

Türü: Aksiyon, Macera, Dram, Fantastik, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Henüz bilinmiyor

Kronolojik kurguya göre 5. ve 6. filmlerde yer alan ve ilk olarak 1980 yapımı Star Wars: The Empire Strikes Back filminde görülen Lando Calrissian karakterini anlatacak olan Star Wars Lando dizisinin yayın tarihi ve oyuncuları henüz bilinmiyor zira dizi hala erken planlanma aşamasında.

Star Wars: Visions

Yayın tarihi: 2021

Türü: Animasyon, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Bilinmiyor

Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy tarafından verilen bilgiye göre Star Wars evreni, Star Wars: Visions ile birlikte animeyle buluşacak. 10 bölümlük bir çizgi dizi olacak olan Star Wars Visions, söylenilene göre dünyanın en iyi Japon anime yaratıcıları tarafından geliştiriliyor.

Star Wars: A Droid Story

Yayın tarihi: Bilinmiyor

Türü: Animasyon, Bilim-Kurgu

Oyuncuları: Bilinmiyor

Star Wars evreninin en sevilen robotları olan R2-D2 ve C-3PO’yu konu alacak olan A Droid Story, aynı Star Wars: Visions gibi anime tarzında çekilecek bir çizgi dizi olacak.

