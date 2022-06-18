Predator serisinin beşinci filmi olan Prey için Disney Plus resmi sayfasında bir fragman yayınladı. Dan Trachtenberg tarafından yönetilen bilim kurgu aksiyon korku filmi olan Prey 5 Ağustos 2022'de Disney Plus 'da vizyona girecek.

Predator, Comanche Nation dünyasında geçen bir hikayedir. Serinin beşinci filmi olan Prey'in baş karakteri, yetenekli bir kadın savaşçı olan Naru, kabilesini Dünya'ya inen ilk son derece gelişmiş yırtıcılardan birine karşı korumak için savaşıyor. "Avlanmak için yaşıyor" sloganıyla tanıtılan filmde teknolojik silahlara karşı oklarla savaşan bir Kızılderili kabilesinin savaşı anlatılıyor.

300 yıl önce Comanche Nation dünyasında geçen “Prey”, Naru adlı, çok yetenekli bir kadın savaşçının hikayesidir. Naru, Great Plains'de yaşayan en efsanevi avcılardan bazılarının gölgesinde büyümüştür, bu yüzden tehlike onları tehdit ettiğinde, insanlarını korumak için yola çıkar. Takip ettiği ve sonunda yüzleştiği düşman, teknik olarak oldukça gelişmiş bir cephaneliğe sahip, son derece iyi eğitilmiş bir uzaylı avcısı olarak ortaya çıkıyor. İki düşman arasında kısır ve korkunç bir hesaplaşmaya neden oluyor.

“Prey” fragmanı:

“Prey”in yönetmenliğini Dan Trachtenberg, senaryosunu Patrick Aison, yapımcılığını John Davis ve Jhane Myers üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Stefany Mathias ve Dakota Beavers gibi isimler yer alıyor.

5 Ağustos’ta yayınlanacak olan Prey, Hulu platformunda tamamen Komançi konuşulan bir dil seçeneğine sahip ve aynı zamanda Komançi altyazılı olarak da izlenebilecek. İlk kez uzun metrajlı bir filmin tamamında Komançi dili kullanılarak film tarihe geçmiş oldu.