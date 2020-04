Disney+, büyük ses getiren Star Wars dizisi The Mandalorian’ın kamera arkasında yaşananları anlattığı 8 bölümlük bir dizi hazırlıyor. Dizinin ilk bölümü 4 Mayıs Star Wars Günü’nde yayınlanacak.

Filmler ve genel olarak sinema, ortaya çıktığı andan itibaren yeni bir hikâye anlatıcılığı şeklinin benimsenmesini sağlamıştır. Bu hikâyeler içinde en popüler olanlardan ve kendine kemik bir kitle oluşturanlardan biri de Star Wars serisidir.

Skywalker ailesinin genetik öfke sorununun galaksiyi nasıl karıştırdığını izlediğimiz Star Wars evreni, son üç filmiyle yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Serinin saygınlığını kurtarmaksa televizyon dizisi olan The Mandalorian’a düşmüştü.

The Mandalorian’ın kamera arkasında yaşananlar:

Dizi ve özellikle de Bebek Yoda oldukça popüler hâle gelmişti. Serinin büyük bir hayran kitlesi var ve insanlar merakla ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağını bekliyor. Disney+ ise aradaki boşluğu farklı bir yapımla doldurmaya hazırlanıyor.

Disney+’ın yeni dizisi, Disney Gallery: The Mandalorian olarak adlandırılacak. Dizinin oyuncularının daha önce görülmemiş görüntüleri, ekip üyeleri/oyuncular ile yapılan röportajlar ve yayınlanmamış bazı sahneler yapımın içeriğini oluşturacak.

Yeni dizide The Mandalorian dizisinin yapım aşamaları, modellerin arkasındaki sanatçıların kullandığı teknikler ve teknolojiler, karşımıza çıkan ilginç yaratıklar, Star Wars efsanesiyle olan bağlantılar gibi detaylar da açıklanacak. Yapımda ayrıca Bebek Yoda hakkında bol bol bilgi edineceğiz.

Clone Wars da geliyor:

Serinin ilk bölümü 4 Mayıs’ta yani Star Wars Günü'nde yayınlanacak. 4 Mayıs, Dünya Star Wars Günü olarak biliniyor. Bu tarihin seçilmesinin nedeniyse serinin adeta sloganı hâline gelen “Güç seninle olsun” ifadesi. Bu ifadenin orijinali olan “May the force be with you” ile 4 Mayıs'ın İngilizce karşılığı olan “May the 4th” arasındaki fonetik benzerlikten dolayı bu tarih bu şekilde adlandırılıyor.

4 Mayıs günü gelecek olan bir diğer Star Wars yapımıysa The Clone Wars animasyon serisi olacak. Bu yapımla birlikte Clone Wars hikâyesi de sona ermiş olacak.