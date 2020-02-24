12 Kasım 2019’da yayınlanan The Mandalorian’ın ilk sezonu, hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Görünüşe göre dizinin ikinci sezonunda hayranları çok daha fazla aksiyon bekliyor.

Disney+’ın en ses getiren yapımlarından bir tanesi olan The Mandalorian, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not almayı başarmıştı. Birinci sezonun kötü karakteri Moff Gideon’ı canlandıran Giancarlo Esposito, Gideon’ın hikâyesiyle ilgili bazı bilgileri paylaştı. İkinci sezonda da aksiyona doyacağız gibi gözüküyor.

Vancouver Fan Expo etkinliğinde konuşan Esposito, Moff Gideon’ın ‘Darksaber’ı The Mandalorian’ın ikinci sezonunda da kullanacağını belirterek hayranların dizide büyük, efsanevi ışın kılıcı aksiyonlarını bekleyebileceğini ifade etti. Moff Gideon ile Pedro Pascal’ın karakteri Din Djarin arasında bir ışın kılıcı dövüşü görebiliriz.

Bol bol ışın kılıcı sahnesi olacak:

Esposito’nun söylediklerinden yola çıkarak ikinci sezonda, birinci sezona nazaran daha fazla aksiyon göreceğiz diyebiliriz. Ayrıca Bespin Bulletin adlı Instagram hesabında James Mangold ve Robert Rodriguez’in The Mandalorian’da bir bölüm yöneteceği iddia edilmişti.

Her iki yönetmenin de fantastik ve bilim kurgu türlerine uzak olmadığını söyleyebiliriz. James Mangold, bu sene En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen Ford v Ferrari’nin yanı sıra Logan filminin de yönetmenliğini üstlenmişti. Rodriguez ise Alita: Battle Angel, From Dusk till Dawn ve Sin City gibi filmlerin yönetmenlik koltuğunda oturmuştu.

Bu iki yönetmenle ilgili ortaya atılan iddialar henüz resmi olarak doğrulanmış değil ancak iki yönetmen, gerçekten The Mandalorian’da yer alacaksa mart ayında düzenlenecek olan European Disney+ etkinliğinde mutlaka bu bilgi duyurulacaktır. Dizinin ikinci sezonuyla ilgili ortaya atılan bir diğer söylenti ise WWE yıldızı Sasha Banks’in yeni sezonda yer alacak olmasıydı.

Tüm bu söylentilerin doğru olup olmadığını 5 Mart’ta Londra’da düzenlenecek olan etkinlikte öğrenebiliriz. Peki, siz The Mandalorian’ın ilk sezonunu izlediniz mi? İkinci sezondan beklentileriniz neler?