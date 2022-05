Disney Plus, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Star Wars: The Bad Batch'in ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınladı. Dizinin çıkış tarihi net olarak bilinmiyor olsa da Türkiye'deki Star Wars hayranları, bu yapıma diğer Disney Plus aboneleri ile aynı anda ulaşabilecekler.

Birkaç hafta içerisinde Türkiye'deki yayın hayatına resmen başlayacak olan Disney Plus, Star Wars dizisi "The Bad Batch"in ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınladı. Dizinin ilk sezonunu geçtiğimiz yıl yayınlayan Disney Plus, ikinci sezonun yayın tarihi içinse hala net bir açıklama yapmadı. Star Wars: The Bad Batch'in ikinci sezonu, sonbaharda yayında olacak. Animasyon türünde karşımıza çıkan Star Wars: The Bad Batch, "Star Wars: The Clone Wars" serisinin devamı niteliğinde. Dizide, Bad Batch olarak da bilinen Clone Force 99 isimli genetik mutasyona uğramış klon askerlerin maceraları anlatılıyor. Disney Plus'ın yakın bir gelecekte diziyle ilgili yeni bir açıklama yapması ve çıkış tarihini resmen açıklaması bekleniyor. Türkiye'deki hayranları, Star Wars: The Bad Batch'i diğer ülkelerle aynı anda izleyebilecek Türkiye'deki Star Wars hayranları, Star Wars: The Bad Batch'in ilk sezonunu üçüncü taraf kaynaklardan izleyebilmişlerdi. Ancak animasyonun ikinci sezonunda böyle bir şey olmayacak. Zira Disney Plus, 14 Haziran'da Türkiye'ye resmen giriş yapmış olacak. Bu arada; animasyonun ilk sezonunun hala Disney Plus'ta bulunduğunu, platforma üye olanların 14 Haziran'da bu diziye resmi olarak ulaşabileceklerini belirtelim. İLGİLİ HABER Disney Plus'ın Yerli Dizisi Kaçış'tan Aksiyon Dolu İlk Fragman Geldi [Video] Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Star Wars: The Bad Batch'in ikinci sezonu için hazırlanan fragmana yakından bakalım. Star Wars: The Bad Batch'in ikinci sezon fragmanı:

