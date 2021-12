Gazeteci Birsel Altuntaş, Disney’in ülkemizdeki ünlü oyuncu ve yapım şirketleriyle görüşme halinde olduğunu, Şahan Gökbakar ile de anlaşma noktasına varıldığını açıkladı. Bu da Disney Plus’ın çok yakında ülkemize geleceğine işaret ediyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, uzun süredir Türkiye’de de hizmet veriyor. Fakat Netflix’in ardından çıkış yapan Disney Plus ve HBO Max gibi dev platformlardan HBO Max, Türkiye'ye gelmeye hazırlanırken Disney'den bugüne kadar ses yoktu. Bugünse Disney Plus’ın Türkiye’ye geliyor olabileceğini gösteren çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Birsel Altuntaş, yaptığı paylaşımda Disney Plus’ın Türkiye pazarına girmek için uzun zamandır çalışmalar yaptığını açıkladı. Altuntaş, henüz Türkiye’de ofis açmayan platformun Türkiye’nin önde gelen yapım şirketleri ve ünlü oyuncularıyla görüştüğünü ifade etti. Bu oyunculardan birinin de Şahan Gökbakar olduğunu öne sürdü.

Disney, Şahan Gökbakar’a Recep İvedik için teklifte bulundu

Altuntaş, Disney’in Recep İvedik serisinin yeni maceraları için Şahan Gökbakar’la anlaşmak üzere olduğunu ifade etti. Konu ile ilgili detaylı bilgi paylaşmazken, Disney’in Halit Ergenç ve Hande Erçel gibi Türkiye’nin diğer ünlü oyuncularıyla da proje yapmak istediğini belirtti. Bu gidişle televizyonların gelecek yıllarda ekran yüzü için ünlü oyuncu bulmakta zorlanabileceğini de söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Açıklamalara göre Türkiye’ye gelmesi an meselesi olan Disney Plus, The Mandalorian, WandaVision, What If…?, Loki gibi yeni ve sevilen yapımlara ve tüm Disney yapımlarına ev sahipliği yapıyor. Disney’in ülkemize gelmesi durumunda Netflix’le büyük bir rekabet içine gireceğini tahmin edebiliriz.