Bundan önce defalarca ertelenen Death on the Nile’in yeni çıkış tarihi ve fragmanı, 20th Century Studios tarafından paylaşıldı. Film, en sonunda 11 Şubat’ta vizyona girecek.

Polisiye edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Agatha Christie’nin bir romanı daha beyaz perdeye taşınıyor. Daha önce Doğu Ekspresinde Cinayet romanından uyarlanan ve büyük ilgiyle karşılaşan filmin ardından şimdi de bu filmin devam niteliğinde sayılan Death on the Nile, geç de olsa geliyor.

Death on the Nile, normal şartlarda geçtiğimiz yılın ekim ayında vizyona girecekti. Fakat film, tahmin edebileceğiniz gibi koronavirüs nedeniyle ertelendi. İlk ertelemeyle birlikte toplamda 3 kez ertelenen film için belirtilen son vizyon tarihi 17 Eylül 2021 idi. Fakat bu da gerçekleşmedi ve film yeniden ertelendi. Bugün de filmden yeni bir fragman paylaşıldı ve yeni vizyon tarihi açıklandı.

Death on the Nile’den yeni fragman geldi:

20th Century Studios tarafından paylaşılan yeni fragmanla birlikte filmin çıkış tarihi de duyuruldu. Film, 11 Şubat 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Film, dedektif Hercule Poirot’un Mısır yolundayken Nil Nehri’nde karşılaştığı gizemli bir cinayeti çözmesini konu alacak. Kendisinin bulunduğu ve cinayetin gerçekleştiği gemideki herkesinse olası bir cinayet için bir sebebi bulunuyor.

Death on the Nile’in oyuncu kadrosu fazlasıyla dolu durumda. Filmin kadrosunda Kenneth Branagh'ın yanı sıra Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Letitia Wright, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Jennifer Saunders ve Russell Brand gibi oldukça ünlü isimler de yer alıyor.

Death on the Nile'den bir önceki film olan Doğu Ekspresinde Cinayet, dünya çapında 350 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarı yakalamıştı. Doğu Ekspresinde Cinayet, dedektif Hercule Poirot'un 1930'lu yıllarda trende meydana gelen bir cinayeti aydınlatmasına odaklanıyordu.