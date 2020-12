Disney Plus, Marvel ve Star Wars hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre önümüzdeki yıllarda platforma 10 Marvel ve 10 Star Wars serisi gelecek. Aynı zamanda pek çok yeni Disney, Disney Animation ve Pixar yapımı da önümüzdeki yıllarda platformdaki yerini alacak.

Disney Plus, hem Marvel hem de Star Wars hayranlarını heyecanlandıran pek çok seriye ev sahipliği yapıyor. Bu geniş kitlelerin gözlerini, gelecek yeni projelerle de üzerine çeken Disney Plus, önümüzdeki yıllarda gelecek yeni Star Wars ve Marvel serilerini de açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre uzun vadeli bu planla birlikte platforma daha önce izlemediğimiz on yeni Marvel serisi ve on yeni Star Wars serisi gelecek.

Star Wars evreninden geleceğini bildiğimiz seriler arasında Lando, The Acolyte, Ahsoka, Rangers of the New Republic, Obi-Wan Kenobi serisi ve The Mandalorian’ın yeni sezonu yer alıyor. The Mandalorian’ın yeni sezonunun 2021’in sonunda izleyici ile buluşması bekleniyor.

Marvel evrenine ait yeni serilerden bilinenleri ise WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight, She-Hulk, Ms Marvel, Marvel's What If? ve Hawkeye yer alıyor. Aynı zamanda Nick Fury karakterine dayanan Secret Invasion isimli bir seri de gelecek. Marvel’in açıklama sonrası onayladığı seriler ise Ironheart, Armor Wars ve Secret Invasion.

Yeni animasyon filmler de yolda

Marvel ve Star Wars serileri dışında, açıklanan uzun vadeli planda heyecanlandıran bir diğer detay ise toplamda 15 Disney, Disney Animation ve Pixar filminin de önümüzdeki yıllarda Disney Plus üzerinden izleyicisi ile buluşacağı bilgisi. Özellikle Disney ve Pixar animasyonlarını severler, gelecek yeni filmler için şimdiden heyecanlanmaya başlayabilir.