Marvel evrenine hakim biriyseniz, ilk What If ...? fragmanı sizi fazlasıyla hayrete düşürebilir. Zira fragman, bildiğimiz tüm Marvel kahramanlarını karşımıza çıkarıyor; fakat farklı rollerde...

Kısa süre önce Marvel Sinematik Evreni’nin 4. aşamasını başlatacak olan WandaVision’ın ikinci, The Falcon and The Winter Soldier ve Loki’nin ise ilk fragmanlarını yayınlayan Disney, bu yapımlarla beraber “What If ...?” adlı yeni animasyon dizisinin ilk fragmanını da yayınladı.

“What If ...?”, Marvel hayranlarına her şeyin tanıdık ancak bir o kadar da farklı olduğu bir dünya sunmaya hazırlanıyor. Zira “What If ...?”de uzay, zaman ve gerçeklik gibi kavramlar bildiğimiz Marvel Sinematik Evreni’nden çok farklı olacak.

Peggy Carter’ın Captain Britain’in ya da Black Panther’in Star Lord olduğu bir dünya: What If ...?

Bir an için süper asker serumunu Steve Rogers’ın değil Peggy Carter’ın aldığını düşünün; Captain America’nın değil Captain Britain’in var olduğu bir dünya. Ya da yağmacı Yondu’nun Peter Jason Quill yerine bizim Black Panther olarak bildiğimiz T'Challa’yı kaçırdığı ve T'Challa’nın Black Panther yerine Star Lord olduğu bir dünya… “What If ...?”de tam olarak bunlarla karşılaşacağız.

“What If ...?” bir animasyon dizisi olacağı için pek çok kişinin ilgisini çekmeyebilir. Ancak Marvel Sinematik Evreni’ndeki neredeyse tüm karakterleri alternatif bir gerçeklikte izleme şansı bulacağımızdan Marvel hayranları için ilginç bir deneyim olacağına şüphe yok. “What If ...?”, 2021 yaz aylarında Disney+’ta yayınlanacak.

What If ...? fragmanı