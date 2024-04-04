Disney, "Politik Doğruculuk" Döneminin Sona Erdiğini Açıkladı

Son yıllarda yapımlarında politik ajandaya sahip olmakla suçlanan Disney'in en tepedeki ismi Bob Iger, firmanın rotasını değiştireceğini açıkladı.

Son yıllarda Disney yapımları sık sık politik ajandalara fazla önem vermekle ve eğlenceden çok mesaj vermeye odaklanmakla suçlanıyordu. Özellikle muhafazakâr kesimler, farklı etnik kültürlerden ve LGBTQ+ topluluklardan gelen karakterlere karşı tepkiliydi. Disney CEO'su Bob Iger, katıldığı yatırımcı toplantısında bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

Iger, yaptığı açıklamalarda firmanın herhangi bir politik ajandayı ilerletmekten çok eğlenceye odaklanması gerektiğini vurguladı. Iger, firmanın "ilk ve en önemli işinin eğlence olduğunu" ifade etti. Kasım 2022'de göreve geri dönen Disney CEO'su, "Her zaman için iyi şeyler yapma sorumluluğumuz olduğuna inandım ama herhangi bir ajandayı ilerletmenin bizim işimiz olmadığını biliyorum. Bu görevde olduğum sürece, adap ve saygının rehberliğinde olmaya devam edeceğim, ve daima içgüdülerimize güveneceğiz." açıklamasında bulundu.

Eğlenceyi ilk sıraya koyuyor

Daha önce de konuyla ilgili olarak sorulara cevap veren Iger, "woke ajanda" sorulduğunda "Bu konuda hassasım. Bizim öncelikli misyonumuz eğlendirmek olmalı ve sonrasında eğlencemiz üzerinden dünyaya olumlu etki etmeye devam edebiliriz. Bu konuda çok ciddiyim, (misyonumuz) ajandalara göre olmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Disney, son yıllarda LGBTQ+ karakterleri öne çıkarmakla, Lightyear gibi çocuklara yönelik içeriklerde homoseksüel öpüşme sahnelerine yer vermekle ve karakterleri siyahileştirmekle (Pamuk Prenses, Küçük Deniz Kızı gibi yapımlar vb.) eleştirilerin odağında kalmıştı. Vizyona girecek yeni yapımlar açıklandıkça bu tartışmalar daha devam edecek gibi gözüküyor.