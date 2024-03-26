Disney+, logosunda değişikliğe gitti. Arka plan renginde yapılan değişiklik, resmî bir açıklama olmasa da büyük ihtimalle platformun Hulu ile birleşimini temsil ediyor.

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarından biri olan Disney+, uzun süredir aynı logoyu kullanıyordu. Bu logoya, şirketin akıllara kazınan Külkedisi Şatosu’ndan ilham alan laciverte yakın bir mavi renk hakimdi.

Ancak yakın zamanda bunda bir değişiklik yaşandı. Şirket, platformu yepyeni bir logoyla sunmaya başladı. Yeni logo, Disney+’ın ismi tarafında bir şeyi değiştirmiyor. Değişen kısım, arka planın rengi. Uygulama mağazalarından platformu arattığınızda veya sitesine girdiğinizde yeni logonun kullanılmaya başlandığını görebilirsiniz.

İşte Disney+’ın yeni logosu

*Eski logo (sol), yeni logo (sağ)

Disney+’ın logosunda neden değişiklik yapıldı?

*Lanceoz isimli Reddit kullanıcısı, Disney+ ve Hulu renklerini birleştirdi.

Logo değişimiyle ilgili platformdan gelen resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak bazı tahminler var. Bunlardan en olası olanı bir diğer sinema dizi platformu olan Hulu’yla birleşimini temsil etmesi. Disney, birkaç ay önce 8,6 milyar dolarlık dev bir miktar karşılığında Hulu’yu satın almıştı. Bunun ardından da Disney+ ve Hulu’nun birleşmesi için çalışmalar başlamıştı. Eğer durum böyleyse yeni logonun pek şaşırtıcı olmadığını ve şirket için mantıklı olduğunu söyleyebililiriz.

Hulu’nun yeşil renge sahip bir logoya sahip olduğunu belirtelim. Disney’in mavisiyle bu birleştiğinde yeni logoya benzer bir şey karşımıza çıkıyor. Üstte gördüğünüz, renkleri birleştiren görsel de bunu destekliyor. Görseli, Lanceoz isimli bir Reddit kullanıcısı oluşturmuş.