Divinity: Original Sin 2 İçin Ücretsiz DLC Paketi Açıklandı

Oyun severlerin ilgi gösterdiği oyunlardan bir tanesi olan Divinity: Original Sin 2 için yeni bir DLC paketinin ücretsiz olarak sunulduğu açıklandı. Aktarılan bilgilere göre yeni paketin içeriğinde yeni görevler ve yeni karakterlerin olduğu söylendi.

Oyunların geliştirilmiş halleri kadar beklenen bir şey varsa o da muhtemelen DLC (downloable content) yani indirilebilir içerikleriyle yeniden sunulan oyunlardır diyebiliriz. Larian Studios tarafından geliştirilip yayınlanan ve piyasaya sürüldüğü 14 Eylül 2017 tarihinden bu yana güzel bir grafik yakalamayı başaran oyun Divinity: Original Sin 2’den de bugün yeni bir haber geldi. PlayStation 4, Xbox One, PC gibi platformlardan oynanabilen oyunun DLC paketinin kullanıcılar için ücretsiz sunulacağı söylendi.

Geliştirici firma Larian Studios tarafından yapılan açıklamada, Divinity: Original Sin 2’nin yeni içeriğinin otomatik güncellemeye açık olduğu ve bugünden itibaren tüm platformlardan ücretsiz olarak edinilebileceği bilgisi verildi. Şirket ayrıca yeni paketin içeriğinin pek çok yenilik ve karakterle beraber geldiğini müjdeledi. Yani oyun severler bu ücretsiz paketten oldukça memnun kalacak gibi görünüyor.

Bir de grafik roman açıklandı:

Oyunla ilgili gelen tek haber üstte bahsettiğimiz gibi içerikle sınırlı değil. Divinity: Original Sin 2’nin bir de grafik romanının çıkacağı açıklanmış durumda. Oyunun öncü karakterlerinden bir tanesi olan Godwoken karakteri çevresinde kurulan ve 300 sayfayı aşkın iki cilt halinde geleceği açıklanan grafik romanın detayları yayınlanan bir video aracılığıyla duyuruldu. Şu an ön sipariş aşamasının serbest olduğu grafik roman için net bir çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

Şu an için çok yeni olan Divinity: Original Sin 2’nin DLC paketine dair gelmeye başlayan yorumlar olumlu yönde seyrediyor. Ancak tabii ki en gerçekçi ve doğru değerlendirmelere ancak birkaç gün sonra ulaşabileceğiz gibi duruyor. Oyuna ve yeni içeriğe dair gelecek yeni haberleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Siz de düşüncelerinizi bizimle ve diğer okuyucularımızla ‘Yorumlar’ kısmından paylaşmaktan çekinmeyin.