Yeni 'Retro' FPS Oyunu Prodeus'un Fragmanı Yayınlandı

Dün çevrimiçi olarak düzenlenen PC Gaming Show 2020'de, 90'lı yılların FPS oyunlarının atmosferine sahip yeni FPS oyunu Prodeus tanıtıldı. Gelin oyunun detaylarına yakından bakalım.

Dün düzenlenen PC Gaming Show'un 2020 ayağında birçok yeni oyunla beraber, 90'lı yılların retro oyun atmosferine ve görsel detaylarına sahip yeni FPS oyunu Prodeus tanıtıldı. Bounding Box Software tarafından geliştirilen ve Humble Games tarafından dağıtılan Prodeus, hepimizin ilk FPS oyunlarından aşina olduğumuz bir oynanışa ve pikselli yapıya sahip olacak.

İlk olarak 2019 yılının Nisan ayında Kickstarter yardım kampanyasıyla geliştirilmeye başlanan Prodeus, bağımsız bir Indie oyun olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene geliştirilmeye başlayan oyunun, bu yıl içerisinde erken erişime çıkması bekleniyor. Özellikle günümüz PC dünyasında şu aralar nostaljinin trend olması sonucunda, Quake ve Doom gibi FPS türünün atası olan oyunların atmosferi ve yapısı, birçok yeni oyunda tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Bu bağlamda Prodeus'da bu iki oyunu bünyesinde başaralı bir şekilde birleştirebilen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Prodeus'un tanıtım fragmanı:

Fakat Prodeus tamamen Doom ve Quake gibi oyunlardan esinlenmekle kalmıyor. Doom'un oynanışını ve görüntüsünü alan Prodeus bu özellikleri üç boyutlu modelleme ile birleştiriyor. Bu sayede oyun her ne kadar nostaljik bir hava yaratsa da üç boyutlu modelleme ve oynanıştaki yenilikler ve iyileştirmelerle birlikte aynı zamanda da 'yeni' görünmeyi başarabiliyor.

Aynı zamanda Prodeus, içerisinde bulundurduğu 'yaratım aracı' ile birlikte FPS türüne bambaşka bir tema ekliyor. Oyunda bulunacak bu yaratım aracıyla oyuncular, haritalar içerisinde değişiklikler yapabilecek, yeni bölümler tasarlayabilecek ve tasarladıkları bu bölümleri oyunun topluluğu ile paylaşabilecekler. Prodeus'un özellikle bu retro FPS oyunlarının tekrar trend olduğu zamanda çıkış yapacak olmasıyla ve farklı türleri tek bir oyunda başarıyla birleştirebilmesiyle piyasada belirli bir başarı sağlayabilecek bir Indie oyun olarak görülüyor.