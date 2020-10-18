Diyarbakır'da tartışma yaratan 'sosyal deney' videosuna Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Videonun çocuk haklarını ve gizliliği ihlal ettiği belirtildi.

İnternette en çok izlenen içerikler arasında 'sosyal deney' videoları da kendilerine yer buluyor. İnsanların habersiz bir şekilde kameralara alındığı bu tür videolar, zaman zaman içeriğiyle gündeme gelebiliyor. İşte gündem olan bir başka sosyal deney videosu da Diyarbakır'da çekildi.

Diyarbakır'da çekilen sosyal deney videosu, çocuklara odaklanıyordu. Bu nedenle video, tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Videoda fenomenler, paralarının olmadığını söyleyerek çalışan çocuklardan kendilerine yiyecek almalarını istiyorlardı. Çocukların yardımseverliğineyse tablet hediye ediliyordu.

Suç duyurusunda bulunuldu:

Görüntüler üzerine Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi harekete geçti. DHA'ya konuşan Avukat Mehmet Emin Çoban, çocukların gizlice görüntülerinin kaydedilmesinin ve em çocuklardan hem de ebeveynlerinden izin alınmadan sosyal mecralarda paylaşılmasının çocuk istismarı olduğunu belirtti.

Avukat Mehmet Emin Çoban, böylesi girişimlerin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve çocukları koruma kanununun ihlal edildiğini savundu ve kişinin beyanı ve rızası hilafında görüntülerinin paylaşılıyor olmasının özel hayatın dikkate alınmadığına işaret olduğunu söyledi. Çoban, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Öncelikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşından küçük her birey çocuktur ve çocuk kabul edilmektedir. Yine bizim anayasamızda da özel hayatın gizliliği, yaşama saygı, aile hayatına saygı gibi maddelerimiz de söz konusu. Öte taraftan yine çocuk koruma kanunumuz mevcut. Bu noktada özellikle kişinin beyanı veya rızası hilafında görüntülerinin paylaşılıyor olması, özel hayatın gizliliğini ortaya koymaktadır."

Çoban, bu husustaki ihlallerin önüne geçebilmek için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Avukat, suç duyurusunda çocuk işçiliğine değinildiğini, bunun istismar edildiğini ve özellikle çocuğun unutulma hakkının gözden kaçırıldığının belirtildiğini ifade etti.