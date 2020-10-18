Sosyal medya devi Instagram, Birleşik Krallık'ın sosyal medya influencer'ları hakkında yaptığı açıklamanın ardından harekete geçti. Platform, sponsorlu içerikleri sponsorlu olarak işaretlemeyen influencer'ları hedefine alacak.

Sosyal medyanın ve internet kullanımının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla insanlar, gelir kazanmak için yeni yollar da ürettiler. Hata bu yeni gelir yolları o kadar büyük bir evreye ulaştı ki insanlar, sosyal medya influencer'ı olmayı kendi hedefleri haline getirdi. Bu sayede pek çok insan temelde bir paylaşım yaparak para kazanmayı hayal etmeye başladı.

Sosyal medya platformlarından Instagram da aynı bu şekilde işliyor. Fazla sayıda takipçiye sahip olan influencer'lar, çeşitli markalarla anlaşarak onların ürünlerine veya hizmetlerine paylaşımlarında yer veriyorlar. Kısacası sizin profiliniz, markalarınızın sesini duyuracakları bir reklam platformu haline dönüşüyor.

Instagram'dan 'kurallara göre oynayın' adımı:

Ancak Instagram'ın bu durumu baş etmesi zor bazı sorunları da ortaya çıkardı. Platformda dolaşan normal kullanıcılar, gördükleri paylaşımların sponsorlu bir paylaşım olup olmadığını artık anlayamaz oldu. İşte Instagram, Birleşik Krallık tarafından yapılan bir açıklamanın ardından bu işin peşine düştü.

Birleşik Krallık, Instagram'daki çoğu influencer'ın paylaşımlarında o paylaşımın sponsorlu olup olmadığı konusunda bilgi sunmadığını açıkladı. Takipçilerini sponsorlu içerikleri nedeniyle kaybetmekten korkan influencer'ların bu davranışı, aslında sektörü de olumsuz etkiliyordu.

İşte bu nedenle Instagram, yeni açıklamaya göre artık sponsorlu paylaşımlarını sponsorlu olarak işaretlemeyen influencer'ları markalara ve işletmelere bildireceğini açıkladı. Bu sayede platform, hem kendisini ortaya koyarak influencer'lara bir tehdit oluşturmayı, hem de o kişilerin anlaşmalı olduğu kesimleri ortaya koyarak influencer'lara her yönden baskı yapmayı hedefliyor.

Instagram'ın benimseyeceği bu davranışsa muhtemelen pek çok influencer tarafından hoş karşılanmayacak. Zira influencer'lar, eğer takipçilerini kaybederlerse aynı zamanda kazandıkları parayı da kaybedecekler. Öte yandan sektöre böyle bir şeffaflık kazandırılması platformdaki normal kullanıcıları sevindirecek.