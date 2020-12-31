Ünlü DJ Mahmut Orhan, Twitch yayıncısı olmaya karar verdi. İlk canlı yayınını cumartesi günü gerçekleştirecek olan Orhan, önce "Nasıl Yapıldı?" isimli bir program yapacak. Bu programın ardından da aralarında Orkun Işıtmak ve Ozan Tufan gibi isimlerin bulunduğu özel bir kadro, CS:GO maçı yapacak.

Türkiye'nin en popüler DJ'lerinden bir tanesi olan Mahmut Orhan, Twitch yayınları yapmaya başlayacağını duyurdu. Kanalını açan ancak bugüne kadar herhangi bir yayın yapmayan ünlü DJ, ilk yayınını 2 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirecek. "Nasıl Yapıldı?" olarak isimlendirdiği bir seriye başlayacak olan Orhan, bu seride farklı projelerin nasıl hayata geçtiğini, konuklarıyla birlikte konuşacak.

Mahmut Orhan'ın ilk yayınındaki konuğu, internet kullanıcılarının bildiği isimlerden bir tanesi olan Umut Eker olacak. İlk Twitch yayınında yaklaşık bir ay önce klip çalışmasıyla milyonlara ulaşmayı başaran "In Control" isimli şarkı projesi üzerine konuşacak olan Orhan, Eker'le birlikte projenin detaylarını hayranlarına aktaracak.

Yayın, özel bir CS:GO karşılaşmasıyla sona erecek

Ünlü DJ, ilk yayınıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, yayının sadece Nasıl Yapıldı?'dan ibaret olmayacağını söyledi. Saatler 00:00'ı gösterdiğinde bir özel bir kadroyla CS:GO karşılaşmasına girişeceklerini ifade eden Mahmut Orhan, bu karşılaşmada kimler olacağını da açıkladı. Yapılan açıklamalara göre İlyas Yalçıntaş, Sezer Uysal, Eser Yenenler, Ozan Tufan ve Orkut Işıtmak gibi ünlü isimler, bu CS:GO karşılaşmasında yer alacak isimlerden olacaklar.

Eğer sizler de Mahmut Orhan'ın Twitch kanalına ulaşmak ve takip etmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.