DJI, Kendisine "Askeri Şirket" Diyen ABD'ye Dava Açtı

DJI, kendisine "Çin askeri şirketi" diyen ABD Savunma Bakanlığına karşı dava açtığını duyurdu. DJI, söz konusu tanımlamanın ABD'nin hatalı kuralları nedeniyle ortaya çıktığını öne sürüyor.

Dünyaca ünlü drone üreticisi DJI, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi "Çin askeri şirketleri" listesine almasına karşı dava açtı. DJI sözcüsü, şirketin 16 aydan fazla bir süre boyunca ABD Savunma Bakanlığı ile iletişim kurmaya çalıştığını ve bu süreçte bir çözüm bulamadıkları için mahkemeye başvurmak zorunda kaldıklarını belirtti. DJI, askeri drone üretmediğini ve tamamen ticari ve tüketici odaklı ürünler sunduğunu vurguladı.

Aslına bakacak olursak DJI, bu listeye yeni girmedi. 2022 yılında ABD tarafından resmi olarak Çin askeri şirketleri listesine eklendi. Öncesinde, 2020 yılında ABD Ticaret Bakanlığı'nın Entity Listesi'ne dahil edilen firma, 2021'de de Hazine Bakanlığı tarafından yatırım yasağına tabi tutulmuştu.

DJI'ın kurucusu ve 3 kuruluş yatırımcısı, hisselerin %87'sine sahip

Bu kararlar, DJI'ın Çin hükümetinin Uygur Türklerine karşı uygulamalarına yardım ettiği gerekçesiyle alınmıştı. Ancak şirket, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu savunmuş ve yaşadığı finansal kayıplar ile itibar kaybının faturasını ABD'den çıkarmaya çalışacak gibi görünüyor.

Davada, ABD Savunma Bakanlığının listeye ekleme gerekçesinin yetersiz olduğunu öne süren DJI, bu raporun hatalı yasal standartlar kullandığını ve geçersiz bilgilere dayandığını öne sürdü. Ayrıca, DJI'ın kurucusu ve CEO'su Frank Wang ile üç erken dönem yatırımcısının şirketin oy haklarının %99'unu ve hisselerinin %87,4'ünü elinde bulundurduğunu ifade etti. Bu durum, şirketin bağımsızlığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.