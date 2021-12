DJI, profesyonel çekimler yapılmasını sağlayan drone serisi Mavic'in en yeni üyesini duyurdu. "Mavic 3" olarak isimlendirilen model, sahip olduğu uzun uçuş süresi ve gelişmiş çekim özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Drone sektörünün önde gelen isimlerinden DJI, profesyoneller için tasarladığı "Mavic 3" isimli yeni modelini duyurdu. 2018 yılında piyasaya sürülen Mavic 2'ye kıyasla önemli iyileştirmelerle gelen yeni model, sahip olduğu özellikler ile profesyonel çekimlere boyut atlatacak gibi görünüyor. Peki DJI'ın yeni drone'u, tüketicilere neler vadediyor?

DJI Mavic 3, gerek uçuş özellikleri gerekse çekim yetenekleri ile profesyonelleri etkileyebilecek düzeyde. Bu bağlamda; 46 dakika boyunca kesintisiz uçuş imkanı sunan Mavic 3, 200 metre menzile sahip. Drone'da bulunan çok yönlü engel algılama sensörleri ise olası kazaları engelleme konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

Karşınızda DJI Mavic 3

DJI'ın yeni drone'u, Türkiye'de 3 model olarak satın alınabilecek. Bu modeller, "Mavic 3", "Mavic 3 Fly More Combo" ve "Mavic 3 Cine Premium Combo" olarak isimlendirilecek ve kısmen de olsa farklı özelliklere sahip olacak. Örneğin Mavic 3 Fly More Combo'yu satın alan bir tüketici, özel bir ND filtre setine sahip olacak. Bu özel filtre seti, daha fazla senaryoda çekim yapmak için en iyi deneyimi sunacak. Mavic 3 Cine Premium Combo modelinde ise tam anlamıyla profesyonel çekimler yapılabilecek. Apple ProRes 422 HQ video kaydını destekleyen model, 1 TB kapasiteli özel bir SSD ile gelecek.

Mavic 3'ün çekim özelliklerine baktığımızda, bu drone'un Hasselblad tarafından geliştirilmiş olan çift kameralı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu kamera kurulumu, 5.1K çözünürlükte 50 fps, 4K çözünürlükte 120 fps video işlemeye imkan tanıyor. Mavic 2'den çok daha büyük bir sensöre sahip olan Mavic 3, bu sensör sayesinde düşük ışıkta meydana gelen gürültüyü de gözle görülür bir şekilde azaltıyor. 1 milyar renk için tam destek veren kamera, özellikle de renk geçişlerinde mümkün olan en iyi deneyimi sunuyor.

DJI'ın sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken yeni drone'u, Türkiye'ye henüz giriş yapmadı. Ancak şirket, Mavic 3 serisini Türkiye'de de ön siparişe açmış durumda...

DJI Mavic 3'ün çekim özelliklerinin gösterildiği video