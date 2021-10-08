Türkiye'de Drone ile Kargo Taşımacılığı Güzergâhı Belli Oldu

Türkiye'de bir süredir yapılan Drone ile kargo taşımacılığı sistem çalışmaları tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız kargo taşımacılığında hazırlanan yeni sistemi ve ilk güzergâhı duyurdu.

Son yıllarda hızla gelişen drone teknolojileri ülkemizde de oldukça yaygın kullanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye'de şimdiye kadar 50 binin üzerinde drone ve 600 bin civarında drone pilotu bulunuyor.

Sivill Havacılık Kurumu kargo taşımacılığında insansız hava araçlarının kullanımı ile ilgili çalışmalarını tamamladı. İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için “Drone taşımacılığı hava koridoru güzergâhı” belirlendi.

Türkiye'de başlayacak insansız kargo teslimatı Dünyada ilk olacak

Türkiye'de şehirler arası kargo teslimatı için drone kullanımına yönelik çalışmalar tamamlandı. Sivil Hava Kurumu Genel Müdürü Kemal Yüksek'in açıklamasına göre İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında 120 metre yükseklikte olacak drone yolları belirlendi.

Drone ile kargo taşımacılığında hangi güzergahın izleneceği, hangi yükseklikte uçuş gerçekleştirileceği ve iniş kalkış noktalarının netleştirilmesi şart olacak. Dünyada ilk olan modelleme içi Yüksek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.