DJI, Youtuberlar ve vloggerlar başta olmak üzere tüm mikrofon kullanıcılarının ilgisini çeken yeni yaka mikrofonunu tanıttı. Mikrofon, sunduğu kullanım süresi ve menzil ile rakiplerinin ötesine geçmeyi başardı.

Çin merkezli teknoloji devi DJI, her ne kadar günümüzde daha çok ürettiği dronelarla bilinse farklı kategorilerde de ürünler üretmeye devam ediyor. Daha önce aksiyon ve sinematik kameralarını piyasaya süren şirket, bugünse özellikleriyle dikkat çeken yeni mikrofonu DJI Mic’i tanıttı.

Yaka tipi mikrofon olan yeni DJI Mic, yaka mikrofonlarında mevcut olan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırma vaadiyle geldi. İki yaka mikrofonu ve bir alıcıdan oluşan DJI Mic, şirketin açıklamasına göre uzak mesafelerde bile fazlasıyla net ses kalitesi sunabiliyor. Mikrofon, özellikle pil ömrüyle dikkat çekiyor.

15 saate kadar kullanım sunuyor, alıcıdan 250 metre uzakta kullanılabiliyor:

DJI tarafından paylaşılan bilgilere göre DJI Mic, tek şarjla 5,5 saatlik kullanım sunuyor. Diğer yaka mikrofonlarına göre oldukça iyi olan bu kullanım süresi, mikrofonların bulunduğu kutu sayesinde daha da artırılabilir. Aynı zamanda bir şarj kutusu olan kutu, mikrofonların toplam kullanım süresini 15 saate çıkarabiliyor.

DJI Mic, akıllı telefonlar, kameralar ve aksiyon kameralarıyla birlikte çalıştırılabiliyor. Dronelardaki tecrübesini mikrofonuna da aktaran DJI, mikrofonlar ve alıcı arasında 250 metrelik menzilde bile gerçek zamanlı ses iletimi sağlanabileceğini belirtiyor. Mikrofonlar, dahili olarak 8 GB depolama alanına ve bir USB-C girişine ev sahipliği yapıyor. Alınan kayıtlar ise 48 kHZ 24-bit WAV dosyaları şeklinde kullanıcıya sunuluyor.

Bugün yurt dışında satışa sunulan DJI Mic, 329 dolarlık fiyat etiketine sahip. Özellikle menzili ve pil ömrüyle diğer yaka mikrofonlarına fark atan bu yeni ürünlerin Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.