Oyuncuların Hangi Marka Donanımları Tercih Ettiği Belli Oldu

Steam tarafından her ay yayımlanan donanım ve yazılım anketi sonuçları, oyuncuların Mart 2022 döneminde en çok kullandığı donanım markalarını ortaya koydu. Intel ve NVIDIA, kendi alanlarında AMD'ye karşı büyük bir üstünlük kurmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük oyun platformu olan ve her saniye yüz binlerce oyuncunun çevrimiçi olduğu Steam, aynı zamanda yayımladığı raporlarla büyük donanım üreticileri arasındaki rekabete de ışık tutuyor. İşte söz konusu raporun Mart 2022 dönemine ilişkin verileri de bugün yayımlandı. Gelin, Mart 2022’de Steam’de hangi üreticinin liderliğe sahip olduğunu görelim.

Steam kullanıcılarının sunduğu bilgilerle oluşturulan veriler, oyuncuların en çok hangi bilgisayar bileşenlerini tercih ettiklerini gözler önüne seriyor. Mart 2022 dönemi verilerine göre uzun zamandır kendi alanında liderliğini sürdüren NVIDIA ve Intel, bu ay da oyuncuların tercihi oldu.

Intel ve NVIDIA başı çekmeye devam ediyor:

Paylaşılan verilere göre oyuncuların %69,34’ü, bilgisayar işlemcilerinde Intel işlemcileri tercih etti. İşlemci seçiminde tüm dünyadaki tek ikinci seçenek olan AMD ise %30,66’lık pay elde etti. AMD, ekran kartı tarafında da en büyük rakibine yenik düşmeye devam etti. Oyuncuların %77,13’ü NVIDIA’yı tercih ederken %14,15’iyse AMD’den yana oldu. %8,52’lik kesimse Intel kullanıcısıydı. NVIDIA’nın AMD’ye karşı payındaysa bu ay ufak bir artış görüldü.

Steam verilerinden öne çıkan diğer sonuçlarsa şu şekildeydi: