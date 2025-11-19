Herkesi YouTuber'a Dönüştürecek DJI Osmo Action 6 Duyuruldu

DJI, yeni aksiyon kamerası Osmo Action 6'yı resmen tanıttı. Cihaz, bu tarz bir kamerada arayacağınız her özelliğe sahip.

Drone deyince akla gelen ilk firmalardan olan DJI, aynı zamanda kameralarıyla da öne çıkmayı başaran bir firmaydı. Çinli teknoloji devi, şimdi de yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı. Özellikle ekstrem sporları sevenlerin ilgisini çekmeyi başaracak yeni aksiyon kamerası **Osmo Action 6 **resmen duyuruldu.

Peki DJI Osmo Action 6 aksiyon kamearsı nasıl özelliklerle geliyor? Fiyatı ne kadar? Gelin aksiyon kamearsı arayanların ihtiyaçlarını her anlamda karşılayabilecek gelişmiş özelliklerle donatılan Osmo Aciton 6’nın detaylarına bakalım.

Karşınızda DJI Osmo Action 6

Cihazda daha büyük 1/1.1 tip sensör bulunuyor. Diyafram açıklığı ise f/2.0 ila f/4.0 arasında değişiyor. Kamerada 155 derecelik doğal görüş açısı, 13,5 seviyelerine kadar çıkan dinamik aralık, 120 FPS’te 4K kayıt gibi öne çıkan özellikler var. SuperNight modu, düşük ışık koşullarında 60 fps'de net bir şekilde 4K video kaydedebiliyor. Gerçek zamanlı renk ve pozlama izleme için ekranda D-Log M önizleme özelliğine de sahip.

Yeni 4K özel modu, sensörün kare olması sayesinde önce çekim yapıp daha sonra post prodüksiyon sürecinde kırpmanıza olanak tanıyor. Böylece kamerayı dikey veya yatay olarak konumlandırmaya gerek kalmıyor. Ayrıca 4K çözünürlükte 2 kat kayıpsız yakınlaştırma da elde edebiliyorsunuz. Bunlar dışında 400x712 çözünürlüğe sahip 2,5 inçlik ana ekran ve 342x342 çözünürlüğe sahip 1,46 inçlik ikinci ekran var. Her ikisi de 800 nit parlaklık sunabiliyor.

Cihazın kılıfsız 20 metreye, ayrı satılan kılıfla ise 60 metreye kadar su geçirmez olduğunu belirtelim. Dahili renk sıcaklığı sensörü de gerçekçi su altı renkleri sağlıyor ve su basıncı göstergesi dalış verilerini kaydediyor. Cihazın 1950 mAh’lik bir bataryası var. Bu batarya, 4 saatlik pil ömrü sunabiliyor. 22 dakikada %80 şarja ulaşabildiğini ekleyelim. Depolama alanı ise 50 GB olarak açıklandı.

DJI Osmo Action 6’nın standart modelinin fiyatı** 379 euro olarak** açıklandı. Adaptörler, pil kutusu, uzatma çubuğu gibi ek aksesuarları da içeren Adventure Combo versiyonu ise 479 euro’ya satılacak.