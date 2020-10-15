DJI, biri profesyonelleri diğeri aynasız fotoğraf makinelerini hedefleyen yeni gimbal modelleri Ronin S 2 ve Ronin SC 2'yi duyurdu. Her iki model de seleflerine kıyasla hem donanım hem de yazılım geliştirmeleri vadediyor.

Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan DJI, iki yeni gimbal modelini duyurdu. Ronin S 2 ve Ronin SC 2 olarak karşımıza çıkan gimballardan Ronin S 2, komple bir gimbal isteyenlere hitap ederken, Ronin SC 2 daha kompakt bir ürün arayanları hedef alıyor.

Hem Ronin S 2 hem de Ronin SC 2, beklendiği gibi üç yönlü sarsıntı önleme, daha güçlü denge motorları, daha yüksek yük taşıma kapasitesi, daha hafif bir gövde ile tutamaç ve birtakım yazılım yükseltmeleri.

Daha profesyonel bir ürün olan Ronin S 2, karbonfiber tasarımı sayesinde yalnızca 1,29 kilogram ağırlığa sahip. Ayrıca DJI, Ronin S 2’nin 4,50 kilogram azami yük kapasitesine sahip olduğunu ifade ediyor. Muhtemelen maksimum ağırlığa yaklaştığınızda üründen alacağınız verim azalacaktır ancak yine de DJI’ın böyle bir imkan sunması güzel.

DJI ayrıca bir tür yapay zeka diyebileceğimiz Titan Stabilizasyon Algoritması sayesinde Ronin S 2’nin çekim tarzı, hız, ivme gibi verileri manuel olarak ayarlamak gerekmeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca SuperSmooth adlı başka bir yazılım özelliği 100 mm odak uzaklığına kadar hareketlerin daha yumuşak kaydedilebilmesini mümkün kılıyor.

Ronin SC 2 ise daha çok aynasız kameralar için tasarlanmış, temelde Ronin S 2’nin daha kompakt bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Katlanabilir bir tasarıma sahip olan cihaz, Ronin S 2’nin çoğu donanım ve yazılım özelliğine sahip.

1,20 kilogram ağırlığa sahip olan cihaz, Ronin S 2’ye kıyasla büyük bir hafiflik farkı sunmuyor. Hatta selefine kıyasla ağırlaştığını söyleyebiliriz. 3 kilogram maksimum yük taşıma kapasitesine sahip olan gimbal, 24-70mm lens takılmış Panasonic SH1 gibi popüler ancak ağır kabul edilen kamera kombinasyonlarıyla dahi sorunsuz çalışma vadediyor.

Her iki gimbal modeli de tek şarj ile 12 saat kullanım vadediyor ve 15 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım sunabildiği söyleniyor. Panorama, timelapse ve dikey mod gibi standart çekim modlarının yanı sıra 360 derecelik hiper geçiş yakalayan Zaman Tüneli modu da bulunuyor.

Peki DJI, Ronin S 2 ve Ronin SC 2 için nasıl bir fiyat etiketi belirledi? Ronin S 2, 849 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken; Ronin SC 2 499 dolar fiyat ile satışa sunulacak. Ayrıca özel taşıma çantası ve RavenEye Görüntü Aktarıcı içeren Pro Combo paket ile satın aldığınızda Ronin S 2 999 dolar, Ronin SC 2 ise 739 dolara mal oluyor.