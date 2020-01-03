DNA'yı Kullanarak Karekök İşlemi Yapabilen Bilgisayar

Deney tüpünün içerisinde DNA'dan yapılmış bir bilgisayarın 900'ün karekökünü hesaplayabileceği düşünülüyor. New York'taki bilim insanları, 32 DNA dizisinden oluşan bir bilgisayarın 1, 4, 9, 16, 25 gibi sayıların karekökünü hesaplayabileceğini söylüyorlar.

Bilim insanları, DNA dizilerinden yapılan bir bilgisayar üretip bu bilgisayarın hesaplama yapmasını sağladılar. Bilgi depolamak ve iletmek için kullanılan 32 DNA dizisinden elde edilen bilgisayar, bir sayının tam karesi olan sayılan karekökünü alabiliyor. ABD'nin New York eyaletindeki Rochester Üniversitesi'nden Chunlei Guo ve meslektaşları, 'hibritleşme' adı verilen bir işlemi kullandılar. Hibritleşme, iki DNA dizisinin birleştiği ve çift dizili DNA oluşturduğu sürecin ismi.

Bilim insanları, başlangıçta 10 yapı taşının kombinasyonunu kullanarak bir sayıyı DNA'nın üzerine kodladılar. Her kombinasyon, 900'a kadar olan farklı sayıları temsil ediyordu. Daha sonra ekip, hibritleşmeyi kontrol ederek orijinal sayının kareköküne ulaşmak için tüm işaretleyici sinyali değiştirdi. Böylece sayının ne olduğu renginden anlaşılabildi.

Gelecekte, normal bilgisayarların çözemediği problemler DNA bilgisayarları ile çözülebilir:

Guo, DNA bilgisayarının daha karmaşık hesaplama devrelerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. DNA hesaplamasının hâlâ gelişim aşamasında olduğunu kaydeden bilim insanı, bununla birlikte silikon tabanlı bilgisayarlar tarafından çözülmesi çok zor ya da imkânsız olan problemlerin çözümünde bu bilgisayarların kullanımı adına büyük bir umut yakaladıklarını sözlerine ekledi.

DNA bilgisayarı, şu anda kullanılan silikon temelli bilgisayarlar yerine moleküler biyoloji kullanarak yapılan bir hesaplama biçimi için geliştirilen yeni nesil bilgisayarlara verilen ad. DNA bilgisayarlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, depolama ve hesaplama gibi işlemlerde büyük bir devrim yaşanacağı düşünülüyor. Biyolojik hesaplama sistemlerinin günümüzde kullanılan silikon yongalarla birleştirilebildiği de belirtiliyor. DNA bilgisayarlarının, özellikle kesin çözümü olmayan 'polinomsal problemlere' uygulanmasının hayli verimli sonuçlar verdiği görülüyor.

DNA hesaplama alanında yapılan çalışmaların çözelti ortamı ve elektronik bilgisayarlar olmak üzere iki farklı şekilde uygulandığı belirtiliyor. Çözelti ortamında yapılan uygulamalarda, problemler DNA molekülleri ile kodlanıyor ve biyolojik tepkimeler kullanılarak çözülüyor. Elektronik bilgisayar ortamda uygulanan DNA hesaplama algoritması ise genetik algoritmaya benzetilerek inşa ediliyor.