Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Ubisoft'un gizli saklı bir şekilde üzerinde çalıştığı Assassin's Creed Black Flag Resynced projesi geçtiğimiz gün duyurulmuştu. Bugün ise daha yayımlanmadan birçok görsel materyal sızdırıldı.

Oyun dünyasının “herkes biliyor ama kimse söylemiyor” sırlarından biri sonunda resmileşti.

Ubisoft, dün yaptığı açıklamayla Assassin’s Creed Black Flag Resynced projesini resmen duyurmuş olsa da büyük tanıtım için 23 Nisan’ı beklemek gerekecek derken… İnternet bir kez daha sabırsız davrandı.

Fragman daha gelmeden sızdı

Reddit’te paylaşılan ekran görüntüleri ve kısa bir video klip, oyunun yeni versiyonuna erken bir bakış sundu. Sızdırılan görüntülerde Edward Kenway ile Blackbeard’ın karşı karşıya geldiği sahneler, suikast öncesi gölgelerde saklanan klasik “Assassin” anları ve Jackdaw gemisinde denizi izleyen ikonik sahneler yer alıyor.

Eski ve yeni versiyonların yan yana karşılaştırıldığı görüntüler ise farkı açıkça ortaya koyuyor. Daha canlı renkler, daha detaylı karakter modellemeleri ve modern grafikler… Kısacası oyun ciddi bir görsel makyajdan geçmiş gibi duruyor.

Ne zaman çıkacak?

Kulislerde dolaşan bilgilere göre oyunun 9 Temmuz 2026’da çıkması planlanıyor.

Resmî doğrulama henüz gelmiş değil ancak 23 Nisan’daki büyük sunumda bu tarihin netleşmesi bekleniyor.