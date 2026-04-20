Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasına dair Nisan 2026 verileri, oldukça kafa karıştırıcı bir tablo ortaya koydu. Fiyatlar yıllık bazda %22 artarak 1,16 milyon TL’ye ulaştı. Ancak enflasyon hesaba katıldığında fiyatlar gerçekte %6,7 düşmüş durumda.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

İkinci el otomobil piyasasında uzun zamandır “fiyatlar uçuyor” söylemini duyuyoruz. Ama son veriler gösteriyor ki işin aslı pek de öyle değil. Çünkü fiyatlar kağıt üstünde artıyor olsa da, enflasyon devreye girince gerçek tablo bambaşka oluyor.

Mart 2026 verilerine göre ortalama ikinci el otomobil fiyatı 1 milyon 160 bin TL seviyesine ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %22’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak bu artış sizi yanıltmasın; çünkü cebinizden çıkan paranın gerçek değeri aslında düşüyor.

Fiyatlar artıyor ama aslında değer kaybediyor

İşin kritik noktası tam olarak burada başlıyor. Enflasyondan arındırılmış verilere baktığımızda, otomobil fiyatlarının yıllık bazda %6,7 düştüğünü görüyoruz. Aylık bazda da düşüş devam ediyor.

Yani özetle: Siz daha fazla para ödüyorsunuz ama aldığınız şey aslında daha “değerli” değil.

Ortalama fiyat vs gerçek değer

Gösterge Değer
Ortalama fiyat 1.160.000 TL
Yıllık artış %22
Reel değişim -%6,7

Bu durum, özellikle son dönemde “araba yatırım aracı mı?” tartışmasını da yeniden alevlendirecek gibi duruyor.

En çok fiyatı artan araçlar hangileri?

Segment bazında baktığımızda tablo biraz daha netleşiyor. En çok artış C segmentinde yaşanmış.

Segmentlere göre fiyatlar

Segment Ortalama Fiyat Artış
B 759.039 TL %24,1
C 1.020.000 TL %25,2
D 1.467.000 TL %24,8
E 2.456.000 TL %24,1

C segmentindeki artış, özellikle orta sınıf araçlara olan talebin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Eski arabalar da değerlendi(!)

Model Ortalama Fiyat Artış
2004–2008 490.182 TL %9,3
2009–2013 811.968 TL %16,2
2014–2018 1.248.000 TL %17

Yakıt türüne göre fiyatlar

Yakıt Ortalama Fiyat Artış
Benzin 1.422.000 TL %20,4
Dizel 1.117.000 TL %18,5
Hybrid 2.615.000 TL %21,4
Elektrik 3.759.000 TL %10,4

Talep var ama işler eskisi kadar kolay değil

Piyasanın en kritik noktalarından biri de burası. Talep artıyor ama satışlar aynı hızda gitmiyor.

  • Talep: %7,1 arttı
  • İlan sayısı: %6,5 arttı
  • Satış oranı: %20,9’a düştü

Piyasa verileri

Veri Değer
Toplam ilan 934.459
Satılan araç 195.374
Satış oranı %20,9

Bu da şu anlama geliyor: İnsanlar bakıyor, araştırıyor ama satın alma konusunda eskisi kadar hızlı davranmıyor.

Kısaca: Piyasa garip bir döneme girmiş durumda

Tüm verileri topladığımızda ortaya gerçekten “beyin yakan” bir tablo çıkıyor: Fiyatlar artıyor ama gerçek değer düşüyor. Talep var ama satış zorlaşıyor.

Yani ikinci el otomobil piyasası dışarıdan göründüğü kadar hareketli değil. Aksine, yavaşlayan ve dengelenmeye çalışan bir piyasa ile karşı karşıyayız.

