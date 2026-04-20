Marvel, Avengers: Endgame’i 25 Eylül’de yeniden vizyona sokuyor. Üstelik bu kez filmde, Avengers: Doomsday ile bağlantı kuran yepyeni sahneler olacak. Russo Kardeşler’e göre bu hamle, Endgame'den MCU’nun yeni dönemine doğrudan geçiş sağlayacak.

Marvel, sinema tarihine damga vuran yapımlarından birini tekrar gündeme taşımaya hazırlanıyor. Avengers: Endgame, yıllar sonra yeniden sinemalara dönüyor ama bu sefer olay sadece nostalji değil.

Çünkü yeni versiyon, bildiğiniz Endgame değil. Film, Marvel’ın sıradaki büyük bombası olan Avengers: Doomsday ile doğrudan bağlantı kuracak şekilde güncellenmiş hâliyle izleyici karşısına çıkacak.

Endgame artık sadece bir final değil, yeni başlangıcın parçası

Russo Kardeşler’in yaptığı açıklamaya göre filme eklenecek sahneler, doğrudan Doomsday hikâyesinin içinde yer alacak. Yani Endgame’i tekrar izlemek, aslında yeni Avengers filmine hazırlık yapmak anlamına geliyor.

Bu hamle, Marvel’ın hikâye anlatımında yeni bir seviyeye geçtiğini gösteriyor. Artık filmler sadece kendi içinde değil, gelecekteki yapımların da temelini atan parçalar hâline geliyor.

Iron Man geri dönüyor… ama beklediğiniz gibi değil

İşin en dikkat çeken kısmı ise Robert Downey Jr. detayı. Yıllarca Iron Man olarak izlediğimiz oyuncu, bu kez Doctor Doom rolüyle geri dönüyor.

Yani Marvel, en büyük kahramanını bu kez en büyük kötüye dönüştürüyor. Bu da hem hikâye tarafında hem de izleyici beklentisinde ciddi bir kırılma yaratacak gibi görünüyor.

Marvel, Endgame’in gücünü yeniden kullanıyor

Yaklaşık 2.8 milyar dolarlık hasılatıyla tarihin en büyük filmlerinden biri olan Endgame, bu başarısı sayesinde yeniden vizyon şansı yakalıyor.

25 Eylül’de sinemalara gelecek bu yeni versiyon, sadece eskiyi hatırlatmak için değil; Aralık ayında çıkacak Avengers: Doomsday için hype yaratmak için de kritik bir rol oynayacak.

Endgame, Infinity Vision adında yeni bir teknoloji ile gösterime girecek

Bu sürüm sadece eski filmin aynısı olmayacak. Sinemalarda "Infinity Vision" adı verilen yeni bir formatla sunulacak. Bilmeyenler için; Infinity Vision, Marvel Studios'un 2026'daki yeniden gösterimler için özel olarak geliştirdiği, görsel ve işitsel bir restorasyon teknolojisi.

Bu format, filmin orijinal IMAX çekimlerini gelişmiş yapay zeka destekli ölçeklendirme ile birleştirerek, standart salonlarda dahi çok daha geniş bir görüş açısı, kristal netliğinde derinlik ve Dolby Atmos ile optimize edilmiş 360 derecelik bir ses deneyimi sunmayı hedefler. Temelde izleyiciyi sahnelerin içine daha çok hapseden bu teknoloji, özellikle Avengers: Doomsday için hazırlanan özel sahnelerin filmin dokusuna kesintisiz bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak.