Apple, yıllardır CEO koltuğunda oturan Tim Cook’un görev değişikliğini resmen duyurdu. Cook, şirket içinde daha üst bir role geçerken yeni CEO’nun John Ternus olduğu açıklandı. Bu kritik değişim, hem Apple’ın hem teknoloji dünyasının geleceği açısından önemli bir kırılma noktası olabilir.

Apple cephesinde uzun süredir konuşulan o büyük değişim sonunda gerçekleşti. Şirketin yıllardır CEO’luk görevini yürüten Tim Cook, koltuğunu resmen devretti. Cook’un yerine getirilen isim ise Apple’ı yakından takip edenlerin yabancısı olmadığı biri: John Ternus. Şirket içinde uzun yıllardır kritik görevlerde bulunan Ternus, özellikle donanım tarafındaki başarılarıyla öne çıkıyordu.

Tim Cook’un CEO’luğu bırakması, Apple’dan ayrıldığı anlamına gelmiyor. Aksine Cook, artık şirketin Yönetim Kurulu Başkanı rolünü üstlenecek. Bu da stratejik kararlar üzerindeki etkisinin devam edeceği anlamına geliyor. Cook’un CEO olduğu dönemde Apple; iPhone’dan çevrimiçi hizmetlere kadar birçok alanda büyüyerek trilyon dolarlık dev hâline geldi. Bu yüzden yapılan değişiklik, sadece bir görev değişimi değil, Apple tarihindeki en kritik geçişlerden biri olarak görülüyor.

Apple’ın yeni CEO’su ne vadediyor? John Ternus dönemi nasıl olacak?

Yeni CEO John Ternus, Apple’ın donanım mühendisliği ekiplerinin başında yer alıyordu. iPhone, Mac ve diğer ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol oynayan Ternus, şirketin teknik tarafını en iyi bilen isimlerden biri.

Bu atama, Apple’ın önümüzdeki dönemde ürün ve inovasyon tarafına daha fazla ağırlık vereceğinin güçlü bir işareti olabilir. Özellikle yapay zekâ, yeni nesil cihazlar ve ekosistem entegrasyonu gibi alanlarda daha agresif adımlar görebiliriz.

Öte yandan Tim Cook’un tamamen sahneden çekilmemesi, bu geçişin kontrollü ilerleyeceğini gösteriyor. Yani Apple’da yeni bir dönem başlıyor ama ipler hâlâ büyük ölçüde deneyimli ellerde diyebiliriz.

Apple'ın Tim Cook'un CEO'luk görevini John Ternus'a bırakmasıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Apple bugün, Tim Cook'un Apple yönetim kurulu icra başkanı olacağını ve Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Apple’ın yeni CEO’su (Chief Executive Officer) olacağını duyurdu. Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan bu geçiş süreci, titizlikle yürütülen uzun vadeli bir halefiyet planlamasının sonucudur.

Cook, yaz boyunca CEO’luk görevini sürdürecek ve sorunsuz bir geçiş için Ternus ile yakın çalışacak. Yönetim kurulu başkanı olarak Cook, dünya genelindeki politika yapıcılarla ilişkiler de dahil olmak üzere şirketin belirli alanlarında destek vermeye devam edecek.

"Apple'ın CEO'su olmak ve böylesine olağanüstü bir şirkete liderlik etme güvenine layık görülmek hayatımın en büyük ayrıcalığıydı. Apple'ı tüm benliğimle seviyorum," diyen Cook, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirmeye ve dünyanın en iyi ürün ve hizmetlerini yaratmaya sarsılmaz bir bağlılık gösteren; böylesine dahi, yenilikçi, yaratıcı ve derin düşünceli bir ekiple çalışma fırsatı bulduğum için çok minnettarım. John Ternus, bir mühendisin zihnine, bir yenilikçinin ruhuna ve dürüstlük ile onurla liderlik edecek bir kalbe sahip. 25 yılı aşkın süredir Apple'a yaptığı katkılar sayılamayacak kadar çok olan bir vizyonerdir ve kuşkusuz Apple'ı geleceğe taşımak için en doğru kişidir. Onun yeteneklerine ve karakterine olan güvenim tam; bu geçiş sürecinde ve yeni icra başkanlığı görevimde onunla yakından çalışmayı heyecanla bekliyorum."

Ternus ise, "Apple'ın misyonunu ileriye taşıma fırsatına sahip olduğum için derin bir minnet duyuyorum," dedi. "Kariyerimin neredeyse tamamını Apple'da geçirmiş biri olarak, Steve Jobs ile çalışma ve Tim Cook'u mentor olarak görme şansına sahip oldum. Dünyayla ve birbirimizle etkileşim kurma biçimimizi bu denli değiştiren ürün ve deneyimlerin şekillenmesine yardımcı olmak bir onurdu. Gelecek yıllarda neler başarabileceğimiz konusunda iyimserlik doluyum ve dünyanın en yetenekli insanlarının, her birimizden daha büyük bir şeyin parçası olma kararlılığıyla burada, Apple'da olduğunu bilmekten mutluluk duyuyorum. Bu görevi üstlendiğim için gururluyum ve yarım asırdır bu özel yeri tanımlayan değerler ve vizyonla liderlik edeceğime söz veriyorum."

Son 15 yıldır Apple'ın icracı olmayan yönetim kurulu başkanı olan Arthur Levinson, 1 Eylül 2026 itibarıyla baş bağımsız direktör olacak. Ternus da aynı tarihte yönetim kuruluna katılacak.

Levinson, "Tim'in benzeri görülmemiş ve seçkin liderliği, Apple'ı dünyanın en iyi şirketi haline getirdi. Defalarca çığır açan ürün ve hizmetler sundu; dürüstlüğü ve değerleri Apple'ın yaptığı her şeye işledi," dedi. "Tüm yönetim kurulu adına, Apple'a ve dünyaya yaptığı sayısız katkı için ona minnettarız ve icra başkanı olmasından dolayı heyecanlıyız. John'un Tim'in halefi olması için mümkün olan en iyi lider olduğuna inanıyoruz. CEO rolüne geçerken, Apple sevgisinin, liderliğinin, derin teknik bilgisinin ve harika ürünler yaratmaya yönelik amansız odağının Apple'ı olağanüstü bir geleceğe taşıyacağını biliyoruz."

Cook, "Art'a son 15 yıldır yönetim kuruluna liderlik ederken sergilediği inanılmaz çalışma için teşekkür etmek istiyorum," dedi. "Tavsiyelerini her zaman paha biçilemez buldum; düşünceli yaklaşımını ve şirkete olan sarsılmaz bağlılığını takdir ediyorum. Baş bağımsız direktörümüz olarak hizmet verecek olmasından dolayı minnettarım ve yeni rolümde onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Tim Cook’un Apple Dönemi

Tim Cook, Apple’a 1998 yılında katıldı. 2011 yılında CEO oldu ve Apple Watch, AirPods ve Apple Vision Pro gibi yeni kategorilerin yanı sıra iCloud ve Apple Pay'den Apple TV ve Apple Music'e kadar uzanan hizmetlerin hayata geçirilmesine öncülük etti. Ayrıca mevcut ürün hatlarının genişletilmesinde kilit rol oynadı. Cook'un liderliğinde Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara çıkarak %1.000'den fazla artış gösterdi; yıllık gelir ise 2011 mali yılındaki 108 milyar dolardan 2025 mali yılında 416 milyar doların üzerine çıkarak neredeyse dört katına ulaştı. Şirket, özellikle gelişmekte olan pazarlarda küresel ayak izini önemli ölçüde genişletti ve şu an 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Apple 500'den fazla perakende mağazası işletiyor ve müşterilerin bir Apple Store'u ziyaret edebileceği ülke sayısını iki katından fazlasına çıkardı. Görev süresi boyunca Apple, ekibine 100.000'den fazla üye ekledi ve aktif yüklü cihaz sayısını 2,5 milyarın üzerine çıkardı.

Apple Hizmetleri, Cook'un ana odak alanlarından biri oldu ve onun döneminde bu kategori 100 milyar doları aşan bir iş koluna, yani bir Fortune 40 şirketine eşdeğer bir büyüklüğe ulaştı. Cook, aynı zamanda Apple'da giyilebilir cihazlar kategorisinin oluşturulmasında da etkili oldu. Bu kategori şu an dünyanın en popüler saat ve kulaklıklarını içeriyor ve Apple'ın kullanıcıların sağlık ve güvenliği üzerindeki dikkat çekici etkisinin temelini oluşturuyor. Cook'un liderliğinde Apple, Apple tasarımı silikon çiplere geçiş yaparak şirketin birincil teknolojisinin daha fazlasına sahip olmasını sağladı ve tüm ürünlerde kullanıcılara doğrudan fayda sağlayan endüstri lideri güç verimliliği ve performans artışları sundu.

Cook, Apple'ın temel değerlerini şirketin karar alma ve ürün geliştirme süreçlerinin merkezine yerleştirdi. Onun liderliğinde şirket, gelirin neredeyse iki katına çıktığı bir dönemde karbon ayak izini 2015 seviyelerinin %60'tan fazla altına indirdi. Gizliliği temel bir insan hakkı olarak savunan Cook, Apple'da gizlilik ve güvenliği bir zorunluluk haline getirerek şirketi teknoloji endüstrisinin geri kalanından ayıran bir kullanıcı koruma standardı belirledi. Ayrıca, Apple ürünlerinin herkes için üretilmesi gerektiğine inanarak erişilebilirlik alanında sürekli inovasyonu teşvik etti. Apple'ın herkesin kendini ait hissedebileceği, herkese haysiyet ve saygıyla yaklaşılan bir yer olması anlayışını liderliğinin merkezine koydu.